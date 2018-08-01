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На Луганщині поліція затримала чоловіка, що був учасником збройного захоплення адмінбудівель

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Правоохоронці Луганщини затримали учасника захоплень адмінбудівель
Правоохоронці Луганщини затримали учасника захоплень адмінбудівель / Фото з відкритих джерел

Оперативники Управління карного розшуку поліції в Луганській області затримали 54-річного мешканця Сєвєродонецька, який приєднався до лав незаконного збройного формування та продовжував службу на керівництво фейкової республіки під час збройного захоплення адміністративних будівель Луганська та Луганського прикордонного загону.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Луганської області.

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Зазначається, що правоохоронцям вдалося затримати жителя Сєвєродонецька, який брав активну участь в організаціях масових заворушень, а згодом і в бойових діях на боці ворога.

Так, з лютого 2014 року бойовик брав активну участь у розхитуванні політичної ситуації в Сєвєродонецьку, виступав на зустрічах громадян з закликами державного перевороту та проведення референдуму,
– йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що зловмисник приєднався до лав незаконних збройних формувань, які воювали на боці ворога у квітні. Він охороняв полонених, видавав зброю та патрулював територію.

Згодом чоловік став гранатометником та брав активну участь у боях поблизу селища міського типу Райгородка та в захопленні луганської військової частини №3035 та Луганського прикордонного загону, під час якого були поранені 11 прикордонників.

"Після конфлікту зі своїм командиром Павлом Дрьомовим, виїхав до Російської Федерації, у Воркуті де перебував до 2018 року. Декілька днів тому бойовик повернувся на територію України та приїхав в Сєвєродонецьк, де був затриманий поліцейськими", – повідомляє прес-служба Національної поліції Луганської області.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 264 КК України, слідчі звернулися до слідчого судді щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Наразі проводиться досудове слідство, документується злочинна діяльність затриманого, встановлюються його зв’язки.

Дивіться відео: На Луганщині поліцейські затримали бойовика НЗФ "ЛНР"

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Поліція
Джерело: 24 Канал
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