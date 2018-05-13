20:41
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Луганщині спіймали чоловіка, який підкинув голову барана в авто громадському активісту: фото

415 Читать новость на русском
На Луганщині спіймали чоловіка, який підкинув голову барана в авто громадському активісту
На Луганщині спіймали чоловіка, який підкинув голову барана в авто громадському активісту / фото прес-служби поліції

У місті Рубіжне, що на Луганщині, поліція встановила та затримала чоловіка, який підкинув пакет з відрізаною головою барана в автівку громадському активісту.

Про це повідомила глава відділу комунікації поліції Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

Читайте також: Росіянин через жарт над росгвардійцем може отримати суворе покарання: відео

Зазначається, що 7 травня до поліції міста Рубіжне звернувся місцевий мешканець – громадський активіст та повідомив про те, що виявив у багажнику свого автомобіля, який звечора залишив біля свого будинку, пакет в якому знаходилась відрізана голова барана.

Співробітники поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили та затримали чоловіка, яка скоїв дане правопорушення.

Як з'ясувалось, чоловік напередодні підробляв, допомагаючи по господарству власникові однієї шашличної. Саме там він і взяв відрізану голову барана. І до того як підкинути її у машину активісту, він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, бігав по місту Сєвєродонецьку і лякав цією головою молодих дівчат,
– розповідають у поліції. 

Правопорушником виявився 35-річний місцевий мешканець, раніше судимий.

"Чоловік заробляє на життя випадковими заробітками. Поліції пояснив, що ніяких злочинних намірів відносно активіста не мав, а підкинув пакет в багажник машини бо хотів пожартувати. Вирішується питання про притягнення затриманого до відповідальності", – йдеться у повідомленні. 


На Луганщині чоловік підкинув голову барана в авто громадському активісту


Такими діями чоловік хотів "просто пожартувати"


Чоловіка, який вчинив злочин, спіймали
 

 

Теги: Новини України Новини Луганська Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Агент Кремля или сумасшедший: почему Трамп объявил экономическую войну Европе
сьогодні, 20:01 Агент Кремля или сумасшедший: почему Трамп объявил экономическую войну Европе
Іван Яковина 277
Як ефективно змінювати міста і села: українські генплани і їхня безсилість
сьогодні, 19:10 Як ефективно змінювати міста і села: українські генплани і їхня безсилість
Яніна Ткачук 127
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 197
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 350
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
538
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук