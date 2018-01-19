На Луганщині відновлено мобільний зв'язок Vodafone

Компанія "Vodafone-Україна" завершила ремонтні роботи по відновленню пошкодженого обладнання на непідконтрольній території. У Луганській області послуги зв'язку надаються у повному обсязі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Донецькій області мережа не працює з невідомих для нас причин. Є ймовірність того, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електропостачання", – зазначили у "Vodafone-Україна".

Нагадаємо, 11 січня на окупованих територіях Донбасу повністю зник мобільний зв'язок Vodafone через порив магістрального оптоволоконного кабелю. У фахівців "Vodafone-Україна" не було доступу до більшості об'єктів на окупованому Донбасі, тож усунути цю проблему було складно.



Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявляв про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо компанії мобільного зв’язку "Vodafone-Україна".