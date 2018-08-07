На Львівщині чоловік вбив власного сина: зловмисника затримали

У понеділок, 6 серпня, у Дрогобичі, що на Львівщині, 56-річний чоловік під час сварки вбив свого 37-річного сина, вдаривши його ножем у серце.

Про це повідомила прес-служба поліції у Львівській області.

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Врятувати пораненого медикам не вдалося.

Як встановили правоохоронці, до вчинення злочину причетний 56-річний батько покійного. Між чоловіками виник конфлікт, оскільки зловмисник зловживав спиртними напоями, а син йому дорікнув за це. Під час сварки батько заподіяв йому тілесні ушкодження, які призвели до смерті,

– зазначили у прес-службі.

За фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування. Зловмисник затриманий, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 5 серпня у Житомирській області чоловік вбив свою малолітню дочку, а потім покінчив життя самогубством. Чоловік залишив передсмертну записку, у якій пояснив, що спонукало його до злочину.