На Львівщині люди заблокували трасу через відсутність світла

У неділю, 12 серпня, у селі Малі Підліски Жовківського району Львівської області місцеві жителі перекрили дорогу через відсутність електропостачання у їхньому населеному пункті.

Про це повідомляє "Вголос" із посиланням на старшого інспектора сектору управління патрульної поліції Львівської області Мар’ян Шпитак.

За словами Шпитака, що на місці події присутні працівники поліції Львівщини. Люди частково пропускають автомобілі, проте наразі не планують припиняти блокування дороги.

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"Люди вимагають ввімкнути світло, якого немає від учора", – пояснили у патрульній поліції.

Водночас у Facebook-спільноті "Варта-1" повідомили, що через перекриття дороги утворилися великі затори.

"Затори є, частково пропускають. Щойно проїжджали Малі Підліски", – пишуть водії.