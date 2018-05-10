На Львівщині спалили ромський табір з усім майном, – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у середу, 9 травня, у Львівській області невідомі спалили циганський табір.

Про це написала Денісова у Facebook.

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Вчора невідомі спалили ромський табір на Львівщині. В пожежі згоріло все майно ромів, які були змушені залишити поселення. Це вже другий випадок останнім часом. Я переконана, такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронців,

– заявила вона.

Зокрема, омбудсмен закликає правоохоронців провести ретельне розслідування і застосувати заходи, щоб "не допустити такого у майбутньому".

Нагадаємо, у Києві на Лисій горі розібрали та спалили табір ромів. Такий "рейд" здійснили члени націоналістичної організації С14.