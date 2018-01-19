На Львівщині вантажівка зіткнулася з легковиком: загинув водій
16:24, сьогодні 699 Читать новость на русском
На Львівщині зіткнулися автомобіль "ВАЗ 2109" з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинув водій легкового автомобіля.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.
Аварія сталася вчора, 18 січня, на трасі Київ – Чоп поблизу селища Олесько, Буського району.
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Внаслідок ДТП на місці події загинув 55-річний керманич автомобіля "ВАЗ 2109".
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За фактом порушення правил дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Санкція статті, яку інкримінують винуватцю, передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.
Джерело: 24 Канал
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