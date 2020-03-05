На Майдані Незалежності з'явилися гіпсові підсніжники: фото

У Києві, на Майдані Незалежності комунальники встановили скульптуру з гіпсових підсніжників. Її розмістили на клумбі, де раніше була фотозона I love Kyiv.

Скульптуру киянам та гостям міста подарували з нагоди свята весни – 8 березня. Про це розповіли працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району.

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Композицію виготовили з гіпсу. Посередині скульптури – велика квітка, її оточують сім менших. Підходи до фотозони вимостили мармуровою крихтою. Комунальники запевняють, що конструкція надійна – не впаде. А у святкові дні стане приємною фотозоною.

"Сподіваємося, що на проліски руки у хуліганів не піднімуться", – додали комунальники.

Перед гіпсовими підсніжниками вже висаджують живі тюльпани та гіацинти.

На Майдані Незалежності встановили гіпсові підсніжники / Фото з інстаграму Nationalmonitory, 24 каналу

Зверніть увагу! Фотозону I love Kyiv демонтували у 2019 році. Вона простояла на головній площі країни з літа 2017 року. Однак постраждала внаслідок дій вандалів.