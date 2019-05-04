15:30
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      На межі між миром і війною: в Маріуполі урочисто відзначали День прикордонника

      96 Читать новость на русском

      Маріуполь ніколи не був на кордоні, але військові дії внесли свої корективи. Тепер там є межа між миром і війною, і цей рубіж боронять прикордонники. У місті 2 травня відбулись урочисті заходи з нагоди їхнього професійного свята – Дня прикордонника.

      У день професійного свята військові Донецького прикордонного загону демонстрували городянам техніку, завдяки якій бережуть кордони України

      Читайте також: Українські бійці жорстко відповіли на обстріли бойовиків на Донбасі: є жертви

      "Хороша техніка. Є і наші, й іноземні зразки. Це непогана безпека", – прокоментували місцеві жителі Сергій та Олексій.

      день прикордонника маріуполь
      День прикордонника в Маріуполі

      день прикордонника Маріуполь
      На день прикордонника демонстрували техніку

      день прикордонника Маріуполь
      Були й українські, й іноземні зразки

      день прикордонника Маріуполь

      Виставка зброї

      Прикордонників, які патрулюють на суші, важко уявити без собаки. Тому на святі й вірний товариш – Делайт. Нюхом він легко знаходить зброю та вибухівку.

      день прикордонника Маріуполь
      Пес-прикордонник Делайт 

      Прикордонники радіють гостям свята, які прийшли, аби просто сказати їм "дякую". Й щиро вірять, що невдовзі українські тимчасово окуповані території знов повернуться до складу країни.

      Настрій, звичайно, гарний, але в той же час не полишаємо думок про те, що війна триває, про те, що головним святом для нас все ж-таки стане день перемоги України над ворогом. День, який ми усіма силами намагаємось наблизити з військовослужбовцями зі складу Об’єднаних сил,
      – підкреслила прес-офіцерка Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

      день прикордонника Маріуполь
      Валерія Карпиленко

      blog_ava
      Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      сьогодні
      3726
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Маріуполя Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      сьогодні , 13:04 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      396
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сьогодні , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 2018
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сьогодні , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2400
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 травня , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 1166
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 травня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 831
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук