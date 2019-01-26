На межі з окупованим Кримом обмежили рух транспорту через КПВВ: названо причину
На контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Чаплинка" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом не пропускають автомобілі через збій у базі даних.
Разом з тим, пішоходи можуть перетинати КПВВ у звичайному режимі. Для них обмежень не вводили.
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Коли запрацюють КПВВ у штатному режимі? За інформацією першого заступника постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Ізета Гданова, виправлення технічних несправностей, вірогідно, триватиме до 28 січня.
Де можна перетнути адмінмежу з Кримом на авто? Контрольний пункт "Чонгар" працює у звичаййному режимі як для пішоходів, так і для транспорту.
Джерело: 24 Канал
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