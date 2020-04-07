На Миколаївщину просять відправити перевірку МОЗ: це поки єдина область без COVID-19

У Миколаївській області коронавірус наразі підозрюють у 9 людей. Досі жоден тест у цьому регіоні не показав позитивного результату на COVID-19.

Через це в область направлять перевірку з Міністерства охорони здоров’я. Таке рішення було прийняте на секторній нараді за головуванням Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента.

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Очільник Миколаївської ОДА повідомив, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 9 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Поки жоден тест не показав позитивного результату,

– мовиться у повідомленні.

Відтак, у регіон приїдуть представники МОЗ. Вони, зокрема, проведуть перевірку, щоб переконатися у правильності проведення тестів.

Зауважимо, що під час вранішнього брифінгу заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що фахівці МОЗ вже досліджують феномен Миколаївської області.

"Феномен Миколаївської області ми детально розглянемо: чому саме там не зареєстровані випадки – чи це реальна картина, чи, можливо, є порушення алгоритмів діагностування COVID-19", – сказав він.