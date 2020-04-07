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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Миколаївщину просять відправити перевірку МОЗ: це поки єдина область без COVID-19

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      На Миколаївщині поки жодного підтвердженого випадку COVID-19 / Ілюстративне фото / Getty images

      У Миколаївській області коронавірус наразі підозрюють у 9 людей. Досі жоден тест у цьому регіоні не показав позитивного результату на COVID-19.

      Через це в область направлять перевірку з Міністерства охорони здоров’я. Таке рішення було прийняте на секторній нараді за головуванням Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента.

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      Очільник Миколаївської ОДА повідомив, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 9 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Поки жоден тест не показав позитивного результату,
      – мовиться у повідомленні.

      Відтак, у регіон приїдуть представники МОЗ. Вони, зокрема, проведуть перевірку, щоб переконатися у правильності проведення тестів.

      Зауважимо, що під час вранішнього брифінгу заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що фахівці МОЗ вже досліджують феномен Миколаївської області.

      "Феномен Миколаївської області ми детально розглянемо: чому саме там не зареєстровані випадки – чи це реальна картина, чи, можливо, є порушення алгоритмів діагностування COVID-19", – сказав він.

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Віктор Ляшко Володимир Зеленський Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Новини Миколаєва Новини України
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