На "міст Кличка" знову потягнуло нетверезого водія: фото

Третя спроба прокласти свою поїздку через "міст Кличка" увінчалася фіаско. До цього на пішохідно-велосипедний міст заїжджали автомобіль марки Mercedes і мотоцикл.

Цього разу спробував здійснити наїзд на переправу водій автомобіля SsangYong. Інцидент трапився близько 5 ранку 30 червня, передає прес-служба Патрульної поліції.

Дивіться також: На "мосту Кличка" встановили додаткові камери спостереження

Правоохоронці вчасно помітили порушника. Він встиг проїхатися по газону і вже прямував на "міст Кличка", проте його зупинили патрульні.



На "міст Кличка" знову намагались виїхати автомобілем/ прес-служба Нацполіції



Порушника вчасно зупинили, це – його авто/ фото прес-служба Нацполіції

Під час перевірки документів у водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою Драгеру, прилад показав результат – 0,58 проміле алкоголю.

На порушника вже склали протокол. Штраф за керування автівкою у нетверезому стані становить 10 тисяч 200 гривень, окрім того водія на рік позбавляють прав.

Що відомо про "міст Кличка"?Це переправа, що з’єднує Володимирську гірку та Хрещатий парк у Києві. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Протяжність пішохідно-велосипедного мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.