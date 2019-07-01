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      На "міст Кличка" знову потягнуло нетверезого водія: фото

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      "Міст Кличка"
      "Міст Кличка" / 24 канал

      Третя спроба прокласти свою поїздку через "міст Кличка" увінчалася фіаско. До цього на пішохідно-велосипедний міст заїжджали автомобіль марки Mercedes і мотоцикл.

      Цього разу спробував здійснити наїзд на переправу водій автомобіля SsangYong. Інцидент трапився близько 5 ранку 30 червня, передає прес-служба Патрульної поліції.

      Дивіться також: На "мосту Кличка" встановили додаткові камери спостереження

      Правоохоронці вчасно помітили порушника. Він встиг проїхатися по газону і вже прямував на "міст Кличка", проте його зупинили патрульні.

      автомобіль міст Кличка
      На "міст Кличка" знову намагались виїхати автомобілем/ прес-служба Нацполіції

      міст Кличка автомобіль
      Порушника вчасно зупинили, це – його авто/ фото прес-служба Нацполіції

      Під час перевірки документів у водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою Драгеру, прилад показав результат – 0,58 проміле алкоголю.

      На порушника вже склали протокол. Штраф за керування автівкою у нетверезому стані становить 10 тисяч 200 гривень, окрім того водія на рік позбавляють прав.

      Що відомо про "міст Кличка"?Це переправа, що з’єднує Володимирську гірку та Хрещатий парк у Києві. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Протяжність пішохідно-велосипедного мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      Які ще інциденти траплялись на "мосту Кличка": 
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      Теги: Новини України Новини Києва Міст Кличка Поліція
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