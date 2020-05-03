На Одещині місцевий житель вивісив на домівку радянський прапор: фото

У селі Бецилово Роздільнянського району, що на Одещині, місцевий житель вивісив на даху свого будинку радянський прапор. У такий спосіб чоловік вирішив відсвяткувати Міжнародний день праці. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Повідомлення про те, що 52-річний житель села вивісив заборонену символіку, надійшло до правоохоронців 1 травня. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

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Пояснення про святкування Дня праці правопорушнику не допомогли: червоний прапор правоохоронці вилучили. Також поліція відкрила кримінальне провадження.



Поліція розпочала кримінальне провадження / Інфографіка 24 каналу

За виготовлення, розповсюдження комуністичної символіки і пропаганду комуністичного режиму любителю СРСР загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

Зверніть увагу! Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" був ухвалений у 2015 році. У ньому мовиться про кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження і публічне використання такої символіки, за що можуть покарати обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією майна або без такої.