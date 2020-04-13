На Одещині побили поліцейського після його зауваження про відсутність масок

В Одеській області затримали чоловіка, який побив поліцейського після того, як правоохоронець зробив зауваження групі людей, які перебували біля магазину без масок.

Причина конфлікту (за даними поліції)

Інспектор сектору реагування патрульної поліції Біляївського ВП під час виконання своїх обов'язків зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які перебували біля магазину без масок. Водночас туди під’їхав 23-річний чоловік, який, вийшовши з автомобіля, вдарив декілька разів поліцейського в обличчя.

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Що з поліцейським

Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

Що загрожує нападнику

Зловмисника затримали. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння він відмовився.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

Карантин в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 13 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 102 особи, 93 людини померли: 47 чоловіків і 46 жінок. Натомість 97 пацієнтів одужали.

47 чоловіків і 46 жінок. Натомість 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. 17 березня Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину : штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.



Відповідальність за порушення умов карантину / Інфографіка 24 каналу