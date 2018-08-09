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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На одеському курорті іноземка загубила 6-річного сина: подробиці

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Хлопчик сидів та плакав на пляжі, а люди не звертали увагу
Хлопчик сидів та плакав на пляжі, а люди не звертали увагу / прес-служба Нацполіції

На пляжі відомого одеського курорту Затока 37-річна громадянка Білорусі загубила власного 6-річного сина. На місці, де сидів хлопчик був залишений лише рушничок, а на морі якраз піднявся шторм.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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9 серпня близько 10:30 ранку до одного з відділів поліції Одещини звернулась 37-річна жінка, стан якої передати важко. Як з’ясувалося згодом, вона приїхала з дитиною на відпочинок до моря з Білорусі. До того вона близько двох годин розгублена та в повному розпачі розшукувала на пляжі шестирічного сина. В абсолютній істериці, вона навіть зневірилася, що він живий,
– йдеться у повідомленні.

За словами білоруски, жінка відійшла за шезлонгом, а коли повернулася – на піску знайшла лише рушник. Море якраз штормило.

На щастя, правоохоронці знайшли та повернули хлопчика матері. Втім, поліцейських неабияк шокувала байдужість людей, які перебували на пляжі та бачили самотню дитину, яка заливалась слізьми

"Безпорадна дитина сиділа на піску і плакала, а навкруги – купа! відпочиваючих (адже безлюдний пляж в Затоці в розпал сезону навіть уявити важко)", – зазначають поліцейські.

Як розповів сам хлопчик, він зайшов у воду, його накрило хвилею і з переляку він вискочив з моря та побіг у зовсім в іншому напрямку від того, де перебувала його мама.Так і загубився.

Із громадянкою Білорусі поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в подальшому.

Також правоохоронці звернулися до українців: попросили не бути байдужими.

Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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