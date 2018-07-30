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На одеському курорті один відпочивальник до смерті побив іншого: подробиці

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У Затоці бійка між відпочивальниками закінчилась смертю
У Затоці бійка між відпочивальниками закінчилась смертю / Фото з відкритих джерел

У Затоці на Одещині між двома відпочивальниками зав'язалась сварка, яка переросла у бійку. В результаті інциденту житель Вінницької області завдав смертельних ударів своєму опоненту із Дніпропетровської області.

Про це інформує прес-центр Нацполіції Одещини.

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До поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Затока біля однієї із баз відпочину лежить чоловік без ознак життя. Прибувши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний житель Дніпропетровської області,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити, що напередодні між померлим та ще одним відпочиваючим біля розважального закладу стався конфлікт. Під час сварки 43-річний чоловік наніс кілька ударів потерпілому, від яких останній впав на землю та знепритомнів. Після чого правопорушник сів в автівку та поїхав з місця події.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

По гарячих слідах поліцейським вдалося розшукати зловмисника. Той саме збирався повертатися із вдпочинку додому.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

За фактом цього злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.
Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 канал
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