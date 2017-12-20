На озброєнні бойовиків з’явився новітній російський військовий комплекс

Бойовики проводять активну аеророзвідку на позиціях ЗСУ. Окрім того, на деяких ділянках активізувались ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Більше того, на озброєнні ворога з’явився сучасний російський комплекс.

Про це йдеться у звіті "Інформаційного опору", що оприлюднив нардеп Дмитро Тимчук.

Так, в районі Озерянівки, що на Донеччині, українські військові помітили роботу російського комплексу радіорозвідки "Торн", який використовують бойовики.

Крім того, на ряді ділянок на лінії зіткнення в Донбасі активізувалися диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. Особлива активність ворожих ДРГ зафіксували на ділянці Травневе – Вуглегірське водосховище.

Нагадаємо, минула доба, 19 грудня, була тяжкою для української армії. Поранень зазнали п’ятеро військовослужбовців, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила двох захисників.