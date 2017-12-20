09:03
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Важка доба на Донбасі: двоє загиблих та п’ятеро поранених

07:26, сьогодні 460 Читать новость на русском
Втрати на фронті
Втрати на фронті

Ситуація у районі проведення АТО залишалася неспокійною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії зіткнення продовжували застосовувати заборонені міномети.

Загалом 19 грудня російсько-терористичні війська 32 рази порушили режим тиші. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів, повідомили у Штабі АТО.

У результаті бойових дій не обійшлося без втрат з нашого боку. Поранень зазнали п’ятеро військовослужбовців, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила двох захисників.

Читайте також: Переговори з бойовиками на Донбасі щодо миротворців лише затягнуть конфлікт, – Волкер

На Луганському напрямку за темної пори доби ворог зі 120-мм мінометів обстріляв оборонні укріплення сил АТО на підступах до Травневого, а зі стрілецької зброї турбував захисників Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку із мінометів 82-го калібру і гранатометів противник вів вогонь по наших позиціях у районі Новотроїцького, Лебединського і шахти Бутівка.

З озброєння БМП та кулеметів агресор порушував перемир’я поблизу Гнутового, а з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону біля Верхньоторецького та Старогнатівки.

Читайте також: Що чекає Україну, Сирію та КНДР у 2018 році: страхітливий прогноз експертів

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Міжнародні партнери відреагували на закони про Донбас
 6 жовтня , 22:22
Суцільні руїни: в селищі біля Калинівки вибухами пошкодило майже половину будинків
 27 вересня , 17:58
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
 сьогодні , 10:01
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук