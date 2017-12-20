Важка доба на Донбасі: двоє загиблих та п’ятеро поранених

Ситуація у районі проведення АТО залишалася неспокійною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії зіткнення продовжували застосовувати заборонені міномети.

Загалом 19 грудня російсько-терористичні війська 32 рази порушили режим тиші. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів, повідомили у Штабі АТО.

У результаті бойових дій не обійшлося без втрат з нашого боку. Поранень зазнали п’ятеро військовослужбовців, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила двох захисників.

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На Луганському напрямку за темної пори доби ворог зі 120-мм мінометів обстріляв оборонні укріплення сил АТО на підступах до Травневого, а зі стрілецької зброї турбував захисників Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку із мінометів 82-го калібру і гранатометів противник вів вогонь по наших позиціях у районі Новотроїцького, Лебединського і шахти Бутівка.

З озброєння БМП та кулеметів агресор порушував перемир’я поблизу Гнутового, а з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону біля Верхньоторецького та Старогнатівки.

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