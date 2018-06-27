На Полтавщині поліція розшукує злочинця, який втік просто з зали суду: фото

На Полтавщині поліція розшукує озброєного злочинця, який втік із зали Миргородського районного суду.

Як інформує прес-служба поліції області, розшукується 40-річний Віталій Суржан.

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Його судили за кількома статтями – за бандитизм, розбій, незаконне поводження зі зброєю та заволодіння транспортним засобом.

Поліція оприлюднила фото зловмисника. Повідомляється, що він втік із зали Миргородського районного суду і може бути озброєний.



На Полтавщині злочинець втік просто з зали суду

За попередньою інформацією, засуджений може пересуватися на Audi A6 сріблястого кольору на іноземних номерах.

Правоохоронці просять, якщо ви бачили цю людину або вам відомі інші обставини, пов’язані з цією подією, негайно інформувати поліцію за телефонами: (0532)51-77-02 (ч/ч ГУНП в Полтавській області), (0532) 51-76-72 (ситуаційний центр ГУНП в Полтавській області), факс (0532) 56-77-24.