19:56
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Полтавщині поліція розшукує злочинця, який втік просто з зали суду: фото

391 Читать новость на русском
На Полтавщині злочинець втік просто з зали суду
На Полтавщині злочинець втік просто з зали суду / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

На Полтавщині поліція розшукує озброєного злочинця, який втік із зали Миргородського районного суду.

Як інформує прес-служба поліції області, розшукується 40-річний Віталій Суржан.

Читайте також: Суддя Маріупольського суду заявила про прослуховування у своєму кабінеті

Його судили за кількома статтями – за бандитизм, розбій, незаконне поводження зі зброєю та заволодіння транспортним засобом.

Поліція оприлюднила фото зловмисника. Повідомляється, що він втік із зали Миргородського районного суду і може бути озброєний.

Полтава злочинець суд
На Полтавщині злочинець втік просто з зали суду

За попередньою інформацією, засуджений може пересуватися на Audi A6 сріблястого кольору на іноземних номерах.

Правоохоронці просять, якщо ви бачили цю людину або вам відомі інші обставини, пов’язані з цією подією, негайно інформувати поліцію за телефонами: (0532)51-77-02 (ч/ч ГУНП в Полтавській області), (0532) 51-76-72 (ситуаційний центр ГУНП в Полтавській області), факс (0532) 56-77-24.

Теги: Новини України Кримінальні новини Судді Новини Полтави
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сьогодні, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1112
Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сьогодні, 18:00 Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 351
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 257
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 590
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сьогодні, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 857
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук