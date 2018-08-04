На Полтавщині у будинку вибухнув газовий балон: будівля повністю зруйнована, люди у лікарні
На Полтавщині у приватному будинку стався вибух газового балону. В результаті надзвичайної ситуації опіки отримали четверо людей.
Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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"У суботу, 4 серпня, о 09:00 годині у селі Зуївці, Миргородського району, в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газового балону, внаслідок якого отримали опіки четверо людей", – йдеться у повідомленні рятувальників.
Внаслідок вибуху зруйновано будинок. Постраждалі госпіталізовані до Миргородської ЦРЛ.
Джерело: 24 Канал
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