На Полтавщині у будинку вибухнув газовий балон: будівля повністю зруйнована, люди у лікарні

На Полтавщині у приватному будинку стався вибух газового балону. В результаті надзвичайної ситуації опіки отримали четверо людей.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"У суботу, 4 серпня, о 09:00 годині у селі Зуївці, Миргородського району, в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газового балону, внаслідок якого отримали опіки четверо людей", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок вибуху зруйновано будинок. Постраждалі госпіталізовані до Миргородської ЦРЛ.