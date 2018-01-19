На Порошенка мають скласти протокол про корупцію, – нардеп

Через відпустку на Мальдівах, яка обійшлася Президентові України Петру Порошенку у 500 тисяч доларів, НАЗК має скласти протокол про корупцію.

Про це у Facebook написав народний депутат Сергій Лещенко.

Він пояснив, що президент був зобов'язаний задекларувати таку дорогу відпустку в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

"Переліт на чартерному літаку "Фалькон" і тиждень на приватному острові на Мальдівах у готелі Cheval Blanc разом із розвагами коштував Порошенку $500 тис. За тиждень! Гроші не задекларовані на сайті НАЗК, хоча у 250 (!) разів перевищують поріг одноразового декларування витрат. НАЗК зобов'язане скласти протокол про корупцію", – роз’яснив Лещенко.