На Прикарпатті багатодітна сім'я може знову лишитися без житла

Вони втекли від війни, а нині мають долати чергові труднощі. Мати, батько та 6 дітей переїхали з Лисичанська, що на Луганщині, на Прикарпаття. Знайшли будинок, придбали його в кредит, але виявилося, що житло проблемне. Родина боїться знову опинитися на вулиці. Чиновники переселенцям не допомагають, тому вони потребують допомоги людей.

Зоя – мати 6 дітей, а ще й майстриня. Вона шиє із фетру розвиваючі безпечні іграшки та продає їх через Інтернет. Цим і заробляє на життя, проте тепер у її кабінеті холодно. Газовики серед зими демонтували конвектор. Його нібито попередні господарі встановили в хаті без дозволів.

Читайте також: Водій наїхав на пенсіонерку на Прикарпатті: старенька не вижила

Чоловік Зої щойно повернувся з АТО, аби вберегти сім'ю від страхіть війни вони переїхали у село на Івано-Франківщині з прифронтового Лисичанська. Вони знайшли будинок під виплату, але у новому домі їх чекали сюрпризи: незаконно встановлений був не лише газовий конвектор, але й розетка.

За розетку, встановлену без дозволів, сім'я Соловйових мала б сплатити штраф 30 тисяч гривень. Але енергетики пішли їм на зустріч і нарахували трохи більше 5 тисяч гривень штрафу. На сплату сім'ї дали 10 днів. Але і таких грошей вони не мають. Місячний бюджет родини всього 6 тисяч гривень, які держава виплачує на дітей. Майже всі ці гроші вони віддають за хату.

Розетка ця стоїть понад 10 років. То знали всі, лише я не знала. Колишня господарка будинку каже, що також вперше чула про розетку. Ніби тут жив її батько, а вона лише приходила до нього. Але не може такого бути, щоб вона не знала про неї,

– поділилася пані Зоя.

Тим часом колишня власниця їхнього нового будинку Мирослава Гнатків переконує, що про те, що в помешканні є порушення, не знала. А кредит за будинок для багатодітних переселенців оформила під чесне слово. А це 190 тисяч гривень. Також пані Мирослава показала чек, мовляв, половину штрафу за незаконну розетку заплатила сама.

Читайте також: Доньку підозрюють у вбивстві власної матері на Прикарпатті: жахливі подробиці

Коли у будинку з'явиться опалення поки невідомо. У газовій компанії коментар отримати не вдалося. Кажуть, що ситуацію вивчають. Тим часом у сільраді розводять руками і втручатись не хочуть. Пообіцяли хіба що дрова для родини.

А поки що багатодітна родина Соловйових пічку розпалює старим одягом. Їм страшно залишитися знову без даху над головою з шістьма дітьми. Більше того, переселенцям потрібно виплатити ще 60 тисяч гривень за будинок.