06:38
30 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
21:30, 29 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Прикарпатті багатодітна сім'я може знову лишитися без житла

21:43, 29 грудня 485 Читать новость на русском

Вони втекли від війни, а нині мають долати чергові труднощі. Мати, батько та 6 дітей переїхали з Лисичанська, що на Луганщині, на Прикарпаття. Знайшли будинок, придбали його в кредит, але виявилося, що житло проблемне. Родина боїться знову опинитися на вулиці. Чиновники переселенцям не допомагають, тому вони потребують допомоги людей.

Зоя – мати 6 дітей, а ще й майстриня. Вона шиє із фетру розвиваючі безпечні іграшки та продає їх через Інтернет. Цим і заробляє на життя, проте тепер у її кабінеті холодно. Газовики серед зими демонтували конвектор. Його нібито попередні господарі встановили в хаті без дозволів.

Читайте також: Водій наїхав на пенсіонерку на Прикарпатті: старенька не вижила

Чоловік Зої щойно повернувся з АТО, аби вберегти сім'ю від страхіть війни вони переїхали у село на Івано-Франківщині з прифронтового Лисичанська. Вони знайшли будинок під виплату, але у новому домі їх чекали сюрпризи: незаконно встановлений був не лише газовий конвектор, але й розетка.

За розетку, встановлену без дозволів, сім'я Соловйових мала б сплатити штраф 30 тисяч гривень. Але енергетики пішли їм на зустріч і нарахували трохи більше 5 тисяч гривень штрафу. На сплату сім'ї дали 10 днів. Але і таких грошей вони не мають. Місячний бюджет родини всього 6 тисяч гривень, які держава виплачує на дітей. Майже всі ці гроші вони віддають за хату.

Розетка ця стоїть понад 10 років. То знали всі, лише я не знала. Колишня господарка будинку каже, що також вперше чула про розетку. Ніби тут жив її батько, а вона лише приходила до нього. Але не може такого бути, щоб вона не знала про неї,
– поділилася пані Зоя.

Тим часом колишня власниця їхнього нового будинку Мирослава Гнатків переконує, що про те, що в помешканні є порушення, не знала. А кредит за будинок для багатодітних переселенців оформила під чесне слово. А це 190 тисяч гривень. Також пані Мирослава показала чек, мовляв, половину штрафу за незаконну розетку заплатила сама.

Читайте також: Доньку підозрюють у вбивстві власної матері на Прикарпатті: жахливі подробиці

Коли у будинку з'явиться опалення поки невідомо. У газовій компанії коментар отримати не вдалося. Кажуть, що ситуацію вивчають. Тим часом у сільраді розводять руками і втручатись не хочуть. Пообіцяли хіба що дрова для родини.

А поки що багатодітна родина Соловйових пічку розпалює старим одягом. Їм страшно залишитися знову без даху над головою з шістьма дітьми. Більше того, переселенцям потрібно виплатити ще 60 тисяч гривень за будинок.

Теги: Новини України Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 29 грудня: подорожчання води та скандал довкола Саакашвілі з Курченком
29 грудня, 22:02 Головні новини 29 грудня: подорожчання води та скандал довкола Саакашвілі з Курченком
1457
Як проводити вихідні і канікули з дітьми взимку: практичні поради
29 грудня, 21:53 Як проводити вихідні і канікули з дітьми взимку: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 314
Антикорупційний суд під ялинку: чергова перемога Порошенка
29 грудня, 21:05 Антикорупційний суд під ялинку: чергова перемога Порошенка
Дмитро Бобрицький 5763
Що зміниться в Україні з 1 січня 2018 року: реформи, штрафи та зарплати
29 грудня, 10:00 Що зміниться в Україні з 1 січня 2018 року: реформи, штрафи та зарплати
Ігор Саджениця 5784
Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
29 грудня, 20:10 Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 12144
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Декор на Хелловін-2017: як прикрасити свій будинок та відлякати злих духів
30 жовтня , 10:04
Російські найманці на Донбасі застосували фосфорну міну: відео
 6 грудня , 14:37
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук