На саміті G7 відбулися сутички: поліція пустила сльозогінний газ і затримала 68 людей

У містечку Байонна 24 серпня, біля Біарріца, де проходить саміт G7, відбулися протести. Демонстранти кидали каміння у силовиків, а ті відповідали сльозогінним газом і водометами.

Внаслідок сутичок правоохоронці затримали 68 осіб, 38 з них взяли під варту, повідомляє Deutsche Welle.

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Водночас інші протести у сусідніх містах відбулися спокійно. Зокрема, протестна акція у містах Андай та Ірун по обидва боки французько-іспанського кордону була мирною. За словами організаторів, у ній взяли участь 15 тисяч людей. Поліція повідомила про 9 тисяч учасників.



Протести проти саміту

Французька влада обмежила доступ до Біарріца, де відбувається саміт G7. На час його проведення до міста можуть потрапити лише місцеві жителі та робітники, які там працюють. Також до міста відправили близько 13200 поліцейських і жандармів та декількох прокурорів для охорони правопорядку.

Організатори мирної акції в Андаї повідомили, що з огляду на велику кількість поліції вирішили скасувати заплановані на неділю акції протесту в семи місцевостях поблизу Біарріца.

В акціях протесту брали участь антиглобалісти, екоактивісти та представники "жовтих жилетів".

Що таке саміт G7 та чому там нема Росії?Це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Туди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада. Сформувалася "Велика сімка" у 1976 році.



Цього року обговорюють агресивну політику Росії, ситуацію в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт та ескалацію відносин між Індією і Пакистаном через скасування Нью-Делі спеціального статусу Кашміру. Крім того, лідери країн "Великої сімки" проведуть екстрені переговори через масштабні лісові пожежі в Амазонії.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.