На що найбільше витрачають українці: неочікувані результати дослідження
За даними дослідження Державної служби статистики, українські родини більшу частину сімейного бюджету витрачають на харчування.
Скільки "проїдають" українці
Для порівняння у таких країнах як Данія, Британія та Німеччина середньостатистична сім'я щомісяця витрачає на харчі менше ніж 12% доходу. Якщо вірити Держстату, у середньому українська сім'я з двох людей витрачає 3600 гривень на місяць. І майже 46% цих витрат – на харчі. Найбільше – на м'ясо, хліб, молоко та яйця. Ще близько 180 гривень іде на алкоголь та тютюн.
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Журналісти 24 каналу запитали у киян, скільки грошей вони витрачають на їжу.
"Найбільше тратиться на фрукти, бо в мене діти і хочеться, аби вони отримували вітаміни", – сказала жителька столиці.
Більше свого доходу на їжу витрачаємо. Такий дохід як у мене – 4000 гривень – це майже все. Раз у місяць купуємо м'ясо,
– розповіло подружжя.
"Вважаю, що десь 30%, а то й можливо відкласти трохи на подорожі", – зазначила киянка.
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Чи можна скоротити такі видатки
Зв'язок між тим, скільки сім'ї витрачають на їжу і рівнем економічного розвитку країни, німецький економіст Енгель встановив ще у ХІХ столітті. Мовляв, чим більша частка цих витрат, тим бідніша країна. Українці зі своїми 46% "проїдання" – нація, яка тільки почала свій шлях до економічного зростання.
Коли ми будемо отримувати більше грошей, бо будемо продуктивніше працювати, будуть кращі у нас технології, буде швидше зростати ВВП, будуть інвестиції, тоді ми зможемо менше витрачати на їжу і більше на речі, які вважаємо за потрібне,
– пояснив економіст Центру економічних стратегій Валерій Літвінов.
Новий уряд обіцяє, що у наступні п'ять років рівень ВВП зросте на 40%. Чи реальна така цифра – судити не беремося, проте, як кажуть економісти, тоді і доходи українців зростуть. Вони витрачатимуть на їжу значно менше – близько 40% грошей, які готові витрачати на місяць. Ба більше, зможуть нарешті заощаджувати. Головне – ми на правильному шляху, бо маємо кращі показники у порівнянні з 2013 роком.
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"На їжу ми почали витрачати трішки менше, на комуналку – майже вдвічі більше. За цими показниками ми наближаємося до Німеччини", – зазначив Літвінов.
На що витрачають гроші українці
За даними Держстату, більше ніж 31% доходів, які українці не відкладають, а витрачають, йдуть на непродовольчі товари та послуги:
– за комуналку в середньому віддають близько 1,9 тисячі гривень;
– на охорону здоров'я трохи більше ніж 400 гривень;
– на транспорт – понад 3,5 сотні гривень;
– на відпочинок залишається не багато – близько 140 гривень.
Де найбільше витрачають українці / Інфографіка 24 каналу
Проте оптимізму українці не втрачають. Якщо вірити економістам, вчаться заощаджувати. Наприклад, переважна більшість українців відпочивають в межах країни та готують вдома.
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