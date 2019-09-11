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      На що найбільше витрачають українці: неочікувані результати дослідження

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      За даними дослідження Державної служби статистики, українські родини більшу частину сімейного бюджету витрачають на харчування.

      Скільки "проїдають" українці

      Для порівняння у таких країнах як Данія, Британія та Німеччина середньостатистична сім'я щомісяця витрачає на харчі менше ніж 12% доходу. Якщо вірити Держстату, у середньому українська сім'я з двох людей витрачає 3600 гривень на місяць. І майже 46% цих витрат – на харчі. Найбільше – на м'ясо, хліб, молоко та яйця. Ще близько 180 гривень іде на алкоголь та тютюн.

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      Журналісти 24 каналу запитали у киян, скільки грошей вони витрачають на їжу.

      "Найбільше тратиться на фрукти, бо в мене діти і хочеться, аби вони отримували вітаміни", – сказала жителька столиці. 

      Більше свого доходу на їжу витрачаємо. Такий дохід як у мене – 4000 гривень – це майже все. Раз у місяць купуємо м'ясо,
      – розповіло подружжя.

      "Вважаю, що десь 30%, а то й можливо відкласти трохи на подорожі", – зазначила киянка. 

      Кияни відповіли, скільки витрачають на їжу: дивіться відео

      Чи можна скоротити такі видатки

      Зв'язок між тим, скільки сім'ї витрачають на їжу і рівнем економічного розвитку країни, німецький економіст Енгель встановив ще у ХІХ столітті. Мовляв, чим більша частка цих витрат, тим бідніша країна. Українці зі своїми 46% "проїдання" – нація, яка тільки почала свій шлях до економічного зростання.

      Коли ми будемо отримувати більше грошей, бо будемо продуктивніше працювати, будуть кращі у нас технології, буде швидше зростати ВВП, будуть інвестиції, тоді ми зможемо менше витрачати на їжу і більше на речі, які вважаємо за потрібне,
      – пояснив економіст Центру економічних стратегій Валерій Літвінов.

      Новий уряд обіцяє, що у наступні п'ять років рівень ВВП зросте на 40%. Чи реальна така цифра – судити не беремося, проте, як кажуть економісти, тоді і доходи українців зростуть. Вони витрачатимуть на їжу значно менше – близько 40% грошей, які готові витрачати на місяць. Ба більше, зможуть нарешті заощаджувати. Головне – ми на правильному шляху, бо маємо кращі показники у порівнянні з 2013 роком.

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      "На їжу ми почали витрачати трішки менше, на комуналку – майже вдвічі більше. За цими показниками ми наближаємося до Німеччини", – зазначив Літвінов.

      На що витрачають гроші українці

      За даними Держстату, більше ніж 31% доходів, які українці не відкладають, а витрачають, йдуть на непродовольчі товари та послуги: 

      – за комуналку в середньому віддають близько 1,9 тисячі гривень;
      – на охорону здоров'я трохи більше ніж 400 гривень;
      – на транспорт – понад 3,5 сотні гривень;
      – на відпочинок залишається не багато – близько 140 гривень.

      витрати українців
      Де найбільше витрачають українці / Інфографіка 24 каналу

      Проте оптимізму українці не втрачають. Якщо вірити економістам, вчаться заощаджувати. Наприклад, переважна більшість українців відпочивають в межах країни та готують вдома.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Фінанси Гроші Статистика
      Джерело: 24 канал
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