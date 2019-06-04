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      На столичному ВДНГ проходить "АГРО АВТО ШОУ"

      Нова тема 19

      11 автомобільних брендів та 100 тисяч відвідувачів з усієї України.

      На території Національного комплексу "Експоцентр" проходить автомобільне свято "АГРО АВТО ШОУ".

      "Тут у нас і японські, і французькі виробники. За традицією, автомобільні компанії для аграріїв презентують певні моделі, які користуються попитом за містом: це і пікапи, і мала комерційна техніка. Ну і, звичайно, кросовери – традиційно для нашого ринку, які зараз набирають популярності у світі", – розповів організатор фестивалю "АГРО АВТО ШОУ" Павло Марков.

      На виставці є можливість не лише ознайомитися з українськими прем’єрами візуально, а й випробувати їх на безкоштовному тест-драйві. Тестують новинки авторинку на спеціально облаштованих ділянках зі штучно створеними перепонами.

      "Я їжджу на SUZUKI Grand Vitara і було з чим зрівнювати. Pajero Sport дуже сподобалось", – поділився учасник фестивалю "АГРО АВТО ШОУ" Вадим.

      "Сподобалась машина, захотілось попробувати, яка вона, які характеристики, дізнатися про неї", – сказав учасник фестивалю "АГРО АВТО ШОУ" Владислав.

      Окрім тест-драйву, відвідувачі "АГРО АВТО ШОУ 2019" мають змогу насолодитись живою музикою кавер-гуртів та взяти участь у конкурсах. Автомобільне свято відбувається в рамках Всеукраїнської виставки "АГРО-2018". Шоу на території столичного "Експоцентру" триватиме до 7 червня.

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      Теги: Новини України Новини Києва Авто
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