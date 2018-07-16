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На Сумщині батько вбив чотирирічну доньку, бо вона відмовилася їсти: моторошні деталі

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На Сумщині батько вбив чотирирічну доньку
На Сумщині батько вбив чотирирічну доньку / Ілюстративне фото

На Сумщині 28-річний батько побив свою 4-річну доньку за те, що вона відмовилась вечеряти. Коли дівчинці стало зле, її поклали в ліжко. А через деякий час дитина померла. Їй вчасно не була надана допомога.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини. 

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"Подія сталася в одному з сіл Білопільського району. Поліцейські, які прибули за викликом, побачили на дивані малолітню дівчинку без ознак життя. Увагу правоохоронців привернули синці на її обличчі. Поруч були батьки. На запитання правоохоронців, чоловік пояснив, що дитині увечері стало зле і він поклав її спати. Коли ж через деякий час підійшов до ліжка – побачив доньку вже мертвою", – розповіли у поліції. 

Проте поліцейські засумнівалися у показах батьків і почали задавати питання як одній так і іншому, і за годину вони зізнались.

Розповіли, що незадовго до смерті дитину побили. Привід, з якого побили, шокує – били, бо дівчинка відмовилась їсти картоплю із хлібом. Це дуже розлютило батька, і він декілька разів вдарив її по голові, спочатку пластиковою пляшкою з водою, а потім і рукою. Мати також доклала свою руку до "виховання". А далі, дитину дійсно поклали спати, і пішли у справах,
– розповідають у поліції. 

Експерти, які оглядали дівчинку, кажуть: померла, бо захлинулась блювотними масами. Вірогідно за все їй було зле, а поруч не було нікого, хто б вчасно надав допомогу.

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Окрім померлої дитини родина має ще двох : старшу дівчинку та хлопчика. Свого часу всі діти за рішенням соціальних служб були передані до інтернату, бо умови, в яких вони зростали, були визнані як незадовільні. І лише у травні цього року двох дівчаток батькам на деякий час дозволили взяти до дому.

По даному факту в поліції розпочали кримінальне провадження за ст.121 ч.1 "Умисне тяжке тілесне ушкодження» та ч.3 ст. 135 "Залишення в небезпеці". Голові родини оголошено про підозру і він наразі перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі,
– повідомили правоохоронці. 

Теги: Діти і неповнолітні Держприкордонслужба Кримінальні новини Поліція Суми
Джерело: 24 Канал
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