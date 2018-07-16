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На Сумщине отец убил четырехлетнюю дочь, потому что она отказалась есть: жуткие детали

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На Сумщине отец убил четырехлетнюю дочь
На Сумщине отец убил четырехлетнюю дочь / Иллюстративное фото

На Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее положили в кровать. А через некоторое время девочка умерла. Ей вовремя не была оказана помощь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумщины.

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"Событие произошло в одном из сел Белопольского района. О том, что в семье местных жителей умер ребенок еще до приезда скорой в полицию, около 22 часов, сообщили сами медики. Полицейские, прибывшие по вызову, увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина объяснил, что ребенку вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати – увидел дочку уже мертвой", – рассказали в полиции.

Однако полицейские усомнились в показаниях родителей и начали задавать вопросы как одному так и другому, и за час они сознались.

Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод, из-за которого избили, шокирует – били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а потом и рукой. Мать также приложила свою руку к "воспитанию". А дальше, ребенка действительно положили спать, и ушли по делам.

Эксперты, которые осматривали девочку, говорят: умерла, потому что захлебнулась рвотными массами. Вероятно всего ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

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Кроме умершего ребенка семья имеет еще двоих : старшую девочку и мальчика. В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны как неудовлетворительные. И только в мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 "Умышленное тяжкое телесное повреждение» и ч.3 ст. 135 "Оставление в опасности". Главе семьи объявлено о подозрении и он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы,
– сообщили правоохранители.

Теги: Дети и несовершеннолетние Госпогранслужба Сумы Полиция Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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