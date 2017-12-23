На Сумщині поховали загиблого під Авдіївкою бійця

Загиблого в АТО десантника провели в останню путь на Сумщині. 35-річного Олексія Оріхівського поховали на центральному кладовищі міста Тростянець.

До цвинтаря героя проводжала колона із близько 200 побратимів, рідних та друзів. Читайте також: Росіяни на Донбасі: Макрон і Меркель оприлюднили спільне бачення Загинув молодший сержант в ніч з 20-го на 21-ше грудня під Авдіївкою від осколкового поранення. На фронт пішов добровольцем ще на самих початках. З 2015-го підписав контракт та служив у 25-ій окремій повітряно-десантній бригаді. Нового року чоловік вже мав повернутися додому.

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