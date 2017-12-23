На Сумщині поховали загиблого під Авдіївкою бійця
19:38, 23 грудня 384 Читать новость на русском
Загиблого в АТО десантника провели в останню путь на Сумщині. 35-річного Олексія Оріхівського поховали на центральному кладовищі міста Тростянець.
До цвинтаря героя проводжала колона із близько 200 побратимів, рідних та друзів.
Читайте також: Росіяни на Донбасі: Макрон і Меркель оприлюднили спільне бачення
Загинув молодший сержант в ніч з 20-го на 21-ше грудня під Авдіївкою від осколкового поранення. На фронт пішов добровольцем ще на самих початках. З 2015-го підписав контракт та служив у 25-ій окремій повітряно-десантній бригаді. Нового року чоловік вже мав повернутися додому.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Бути чи ні місії ООН на Донбасі: думка політолога13 листопада , 23:09
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00