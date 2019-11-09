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      На українській митниці зростуть зарплати: в кого і на скільки

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      Максим Нефьодов анонсував збільшення зарплат у Державній митній службі
      Максим Нефьодов анонсував збільшення зарплат у Державній митній службі / Незалежна Служба Новин

      Щоб потрапити на роботу у Державну митну служба України, треба буде пройти переатестацію. Якщо ж це таки вдасться зробити, то на митниці можна буде розраховувати на суттєво більші зарплати, ніж зараз.

      "При цьому я проти того, щоб просто механічно підіймати зарплати всім по системі. Звичайно, в нас є митники, які, судячи з їх декларації, – доларові мільйонери. Але завдання в тому, аби наступного року – провести повну переатестацію всіх людей, які перейшли в Державну митну службу", – розповів в інтерв’ю 24 каналу голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

      Дізнайтеся більше про переатестацію митників

      Хто пройде переатестацію і перейде на контрактну роботу на митниці, той може заслуговувати на суттєво більші зарплати.

      Моя мета – довести до кінця наступного року зарплату інспектора до зарплати митного брокера. Зараз – це десь 20 тисяч гривень, плюс-мінус, залежно від регіону та рівня досвіду. І, звичайно, працівники на якійсь більш відповідальній роботі, керівники підрозділів пропорційно мають отримувати більше,
      – розповів очільник митниці.

      Він уточнив, що на сьогодні рядовий інспектор на митниці отримує зарплату в розмірі близько 6,5 тисячі гривень. А зарплата голови митниці – 30-35 тисяч гривень.

      Я вважаю, що ці суми для очільника митниці так само мають бути приблизно в 2,2-3 рази вищими,
      – сказав Нефьодов, додавши, що на сьогодні його зарплата складає 24 тисячі 800 гривень.

      Голова ДМС зізнався, що хотів би мати вищу зарплату і виступає за те, щоб зарплати в державному секторі були ринковими.

      "І це питання не тільки в тому, що якщо будемо платити більше, то ці люди не братимуть хабарі. Я не беру хабарі і зараз, отримуючи низьку зарплату. А питання в тому, чи зможемо ми залучати багато людей, які не братимуть хабарі і не житимуть на якісь свої заощадження", – пояснив Нефьодов.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба Максим Нефьодов Гроші Зарплата
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