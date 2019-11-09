На українській митниці зростуть зарплати: в кого і на скільки

Щоб потрапити на роботу у Державну митну служба України, треба буде пройти переатестацію. Якщо ж це таки вдасться зробити, то на митниці можна буде розраховувати на суттєво більші зарплати, ніж зараз.

"При цьому я проти того, щоб просто механічно підіймати зарплати всім по системі. Звичайно, в нас є митники, які, судячи з їх декларації, – доларові мільйонери. Але завдання в тому, аби наступного року – провести повну переатестацію всіх людей, які перейшли в Державну митну службу", – розповів в інтерв’ю 24 каналу голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

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Хто пройде переатестацію і перейде на контрактну роботу на митниці, той може заслуговувати на суттєво більші зарплати.

Моя мета – довести до кінця наступного року зарплату інспектора до зарплати митного брокера. Зараз – це десь 20 тисяч гривень, плюс-мінус, залежно від регіону та рівня досвіду. І, звичайно, працівники на якійсь більш відповідальній роботі, керівники підрозділів пропорційно мають отримувати більше,

– розповів очільник митниці.

Він уточнив, що на сьогодні рядовий інспектор на митниці отримує зарплату в розмірі близько 6,5 тисячі гривень. А зарплата голови митниці – 30-35 тисяч гривень.

Я вважаю, що ці суми для очільника митниці так само мають бути приблизно в 2,2-3 рази вищими,

– сказав Нефьодов, додавши, що на сьогодні його зарплата складає 24 тисячі 800 гривень.

Голова ДМС зізнався, що хотів би мати вищу зарплату і виступає за те, щоб зарплати в державному секторі були ринковими.

"І це питання не тільки в тому, що якщо будемо платити більше, то ці люди не братимуть хабарі. Я не беру хабарі і зараз, отримуючи низьку зарплату. А питання в тому, чи зможемо ми залучати багато людей, які не братимуть хабарі і не житимуть на якісь свої заощадження", – пояснив Нефьодов.

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