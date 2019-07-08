На виборах у Греції перемогла опозиційна партія "Нова демократія"

Провідна опозиційна партія Греції "Нова демократія" на чолі з Кіріакосом Міцотакісом перемогла на дострокових парламентських виборах, які відбулися у неділю, отримавши 39,83 відсотка голосів.

За результатами підрахунку Міністерством внутрішніх справ 96,15 відсотка бюлетенів, "Нова демократія" матиме 158 з 300 місць в однопалатному парламенті країни, що дозволить їй самостійно сформувати уряд, повідомляє BBC.

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Виборча система Греції передбачає, що партія, яка отримує найбільше голосів, як бонус отримує 50 додаткових мандатів, аби спростити формування уряду. Лідер консерваторів Кіріакос Міцотакіс перед виборами обіцяв, що використовуватиме всі можливості в бюджеті для зниження податків.

Коаліція радикальних лівих сил (СИРІЗА) прем'єра Алексіса Ципраса отримала 31,55 відсотка голосів і отримає 86 місць, лівоцентристське партійне об'єднання "Рух змін" – 8,05 відсотка голосів (22 місця), Компартія Греції – 5,32 відсотки голосів (15 місць), ультраправа "Еллінікі лісі" екс-журналіста Кіріакоса Велопулоса – 3,71 відсотка (10 місць), лівий рух МЕРА25 екс-міністра фінансів Яніса Варуфакіса – 3,45 відсотка (9 місць). Для проходження до парламенту необхідно було подолати тривідсотковий бар'єр.

Грецький парламент розпустили після того, як правлячий блок на чолі з партією СИРІЗА зазнав поразки на виборах до Європарламенту у травні. Тоді ж Ципрас оголосив про проведення дострокових виборів. Раніше консерватори вже перемогли на червневих виборах до регіональних та місцевих органів влади Греції.