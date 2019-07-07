ЦВК скасувала реєстрацію ще 11 кандидатів у нардепи

Ще 11 кандидатів у народні депутати вибули з передвиборчої гонки. Центральна виборча комісія скасувала їхню реєстрацію на парламентських виборах.

Йдеться про кандидатів в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, повідомили у ЦВК.

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У порядку самовисування:

Ретівова І.О. — в ОВО № 50;

Бабенка М.М. — в ОВО № 90;

Глиняного Л.П. — в ОВО № 92;

Бойка О.В. – в ОВО № 97;

Костяка М.М. — в ОВО № 183.

Висунутих політичними партіями:

"Опозиційна платформа — За життя"

Подостройця К.О. — в ОВО № 135;

Бальжик М.М. — в ОВО № 136;

Граждана В.В. — в ОВО № 141;

Шкарівського В.М. — в ОВО № 143.

"Опозиційний блок"

Тулюлюка О.В. — в ОВО № 204;

Левківського М.П. — в ОВО № 207.

Раніше ЦВК скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах.

До 8 липня партії та кандидати можуть знятися з виборчих перегонів за власним бажанням.



Головні дати парламентських виборів / інфографіка 24 каналу