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      ЦВК скасувала реєстрацію ще 11 кандидатів у нардепи

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      З передвиборчої гонки випали кандидати з партій екс-регіоналів
      З передвиборчої гонки випали кандидати з партій екс-регіоналів / Радіо Свобода

      Ще 11 кандидатів у народні депутати вибули з передвиборчої гонки. Центральна виборча комісія скасувала їхню реєстрацію на парламентських виборах.

      Йдеться про кандидатів в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, повідомили у ЦВК. 

      Читайте також: "Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів: прізвища

      У порядку самовисування:

      • Ретівова І.О. — в ОВО № 50;
      • Бабенка М.М. — в ОВО № 90;
      • Глиняного Л.П. — в ОВО № 92;
      • Бойка О.В. – в ОВО № 97;
      • Костяка М.М. — в ОВО № 183.

      Висунутих політичними партіями:

      "Опозиційна платформа — За життя"

      • Подостройця К.О. — в ОВО № 135;
      • Бальжик М.М. — в ОВО № 136;
      • Граждана В.В. — в ОВО № 141;
      • Шкарівського В.М. — в ОВО № 143.

      "Опозиційний блок"

      • Тулюлюка О.В. — в ОВО № 204;
      • Левківського М.П. — в ОВО № 207.

      Раніше ЦВК скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах.

      До 8 липня партії та кандидати можуть знятися з виборчих перегонів за власним бажанням.

      Парламентські вибори, розклад, календар
      Головні дати парламентських виборів / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Опозиційний блок
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