ЦВК скасувала реєстрацію ще 11 кандидатів у нардепи
Ще 11 кандидатів у народні депутати вибули з передвиборчої гонки. Центральна виборча комісія скасувала їхню реєстрацію на парламентських виборах.
Йдеться про кандидатів в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, повідомили у ЦВК.
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У порядку самовисування:
- Ретівова І.О. — в ОВО № 50;
- Бабенка М.М. — в ОВО № 90;
- Глиняного Л.П. — в ОВО № 92;
- Бойка О.В. – в ОВО № 97;
- Костяка М.М. — в ОВО № 183.
Висунутих політичними партіями:
"Опозиційна платформа — За життя"
- Подостройця К.О. — в ОВО № 135;
- Бальжик М.М. — в ОВО № 136;
- Граждана В.В. — в ОВО № 141;
- Шкарівського В.М. — в ОВО № 143.
"Опозиційний блок"
- Тулюлюка О.В. — в ОВО № 204;
- Левківського М.П. — в ОВО № 207.
Раніше ЦВК скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах.
До 8 липня партії та кандидати можуть знятися з виборчих перегонів за власним бажанням.
Головні дати парламентських виборів / інфографіка 24 каналу