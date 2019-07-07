"Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів: прізвища
Президентська партія "Слуга народу" 7 липня виключила зі свого виборчого списку 7 кандидатів у народні депутати. Двоє з них покинули ряди політсили за власним бажанням.
Таке рішення прийняла партія на своєму передвиборчому з'їзді, що проходить у закритому режимі. Підставами для виключення кандидатів зі списку політсили стали результати постпраймеріз та інформація, яку українці надали партії через сайт.
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Зокрема, зі "Слуги народу" виключили:
- Боярчука Романа Михайловича – №71 у списку партії;
- Вітікача Віталія Вікторовича – №177 у списку партії;
- Кавун Ольгу Олександрівну – №78 у списку партії;
- Соколова Михайла Юрійовича – №99 у списку партії;
- Рагімову Анастасію Борисівну – №170 у списку партії;
- Баланюка Юрія Вікторовича – №164 у списку партії (за власним бажанням);
- Коробкову Олену Анатоліївну – №31 у списку партії– (за власним бажанням).
У партії додали, що 8 липня її юристи звернуться до Центральної виборчої комісії, аби вона скасувала реєстрації цих кандидатів.
Зауважимо, напередодні ЦВК направила партії "Слуга народу" лист з інформацією про можливе подвійне громадянство 4 кандидатів у народні депутати. Серед них було прізвище Михайла Соколова.
Проте, у партії все ж залишили кандидата під номером 22 Андрія Холодова. Він є кумом проросійського політика Віктора Медведчука, який пов'язаний з Путіним. Раніше журналісти знайшли у Холодова маєток в елітному районі Відня за 6 мільйонів євро. По сусідству там зараз проживає український олігарх Дмитро Фірташ.
Топ-5 кандидатів "Слуги народу" на вибори до ВР / інфографіка 24 каналу