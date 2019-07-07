14:48
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      "Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів: прізвища

      2862 Читать новость на русском
      З партії "Слуга народу" виключили 7 кандидатів
      З партії "Слуга народу" виключили 7 кандидатів / Фото з Facebook

      Президентська партія "Слуга народу" 7 липня виключила зі свого виборчого списку 7 кандидатів у народні депутати. Двоє з них покинули ряди політсили за власним бажанням.

      Таке рішення прийняла партія на своєму передвиборчому з'їзді, що проходить у закритому режимі. Підставами для виключення кандидатів зі списку політсили стали результати постпраймеріз та інформація, яку українці надали партії через сайт.

      Читайте також: Кандидати від партії "Слуга народу": люди часів Януковича та друзі Медведчука

      Зокрема, зі "Слуги народу" виключили:

      1. Боярчука Романа Михайловича – №71 у списку партії;
      2. Вітікача Віталія Вікторовича – №177 у списку партії;
      3. Кавун Ольгу Олександрівну – №78 у списку партії;
      4. Соколова Михайла Юрійовича – №99 у списку партії;
      5. Рагімову Анастасію Борисівну – №170 у списку партії;
      6. Баланюка Юрія Вікторовича – №164 у списку партії (за власним бажанням);
      7. Коробкову Олену Анатоліївну – №31 у списку партії– (за власним бажанням).

      У партії додали, що 8 липня її юристи звернуться до Центральної виборчої комісії, аби вона скасувала реєстрації цих кандидатів.

      Зауважимо, напередодні ЦВК направила партії "Слуга народу" лист з інформацією про можливе подвійне громадянство 4 кандидатів у народні депутати. Серед них було прізвище Михайла Соколова.

      Проте, у партії все ж залишили кандидата під номером 22 Андрія Холодова. Він є кумом проросійського політика Віктора Медведчука, який пов'язаний з Путіним. Раніше журналісти знайшли у Холодова маєток в елітному районі Відня за 6 мільйонів євро. По сусідству там зараз проживає український олігарх Дмитро Фірташ.

      лідери партії слуга народу
      Топ-5 кандидатів "Слуги народу" на вибори до ВР / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      130434
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину
      сьогодні , 14:00 Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину
      Сергій Фурса 140
      Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      сьогодні , 12:00 Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      Світові Медіа 658
      Особняк у Грузії та будинок матері під Києвом: якою нерухомістю володіє Міхеїл Саакашвілі
      сьогодні , 11:04 Особняк у Грузії та будинок матері під Києвом: якою нерухомістю володіє Міхеїл Саакашвілі
      Альона Захарова 832
      День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті
      сьогодні , 11:01 День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті
      Євгенія Мазур 976
      360-річчя битви під Конотопом: як гетьман Виговський московське військо громив
      сьогодні , 10:10 360-річчя битви під Конотопом: як гетьман Виговський московське військо громив
      Дмитро Бобрицький 7 12452
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук