"Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів: прізвища

Президентська партія "Слуга народу" 7 липня виключила зі свого виборчого списку 7 кандидатів у народні депутати. Двоє з них покинули ряди політсили за власним бажанням.

Таке рішення прийняла партія на своєму передвиборчому з'їзді, що проходить у закритому режимі. Підставами для виключення кандидатів зі списку політсили стали результати постпраймеріз та інформація, яку українці надали партії через сайт.

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Зокрема, зі "Слуги народу" виключили:

Боярчука Романа Михайловича – №71 у списку партії ; Вітікача Віталія Вікторовича – №177 у списку партії ; Кавун Ольгу Олександрівну – №78 у списку партії ; Соколова Михайла Юрійовича – №99 у списку партії ; Рагімову Анастасію Борисівну – №170 у списку партії ; Баланюка Юрія Вікторовича – №164 у списку партії ( за власним бажанням); Коробкову Олену Анатоліївну – №31 у списку партії – (за власним бажанням).

У партії додали, що 8 липня її юристи звернуться до Центральної виборчої комісії, аби вона скасувала реєстрації цих кандидатів.

Зауважимо, напередодні ЦВК направила партії "Слуга народу" лист з інформацією про можливе подвійне громадянство 4 кандидатів у народні депутати. Серед них було прізвище Михайла Соколова.

Проте, у партії все ж залишили кандидата під номером 22 Андрія Холодова. Він є кумом проросійського політика Віктора Медведчука, який пов'язаний з Путіним. Раніше журналісти знайшли у Холодова маєток в елітному районі Відня за 6 мільйонів євро. По сусідству там зараз проживає український олігарх Дмитро Фірташ.



Топ-5 кандидатів "Слуги народу" на вибори до ВР / інфографіка 24 каналу