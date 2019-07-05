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      Кум Медведчука балотується до Ради від партії "Слуга народу"

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      Кум Медведчука балотується від партії "Слуга народу" до Верховної Ради
      Кум Медведчука балотується від партії "Слуга народу" до Верховної Ради / Схеми

      Партія "Слуга народу" продовжує вражати своїми претендентами на мандати у Верховній Раді. Стало відомо, що кандидатом у депутати від президентської партії є Андрій Холодов – кум одіозного Віктора Медведчука, який пов'язаний з Путіним.

      Він йде у парламент під прохідним номером – 22, передають "Схеми".

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      Кандидат у нардепи Андрій Холодов вказаний у списках "Слуги народу", як підприємець і благодійник.

      Окрім того, його дружина – Катерина Шаховська – дизайнерка весільних суконь. Вона забула вказати у своїй декларації салон суконь у Відні (зазначила лише інформацію, що продає свої дизайнерські речі в Україні) та маєток в Австрійській столиці, вартістю у 6 мільйонів євро.

      Віктор Холодов з дружиною Катериною
      Віктор Холодов з дружиною Катериною

      Будинок розташований у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

      Будинок Холодова
      Будинок Холодова у Відні

      Хто ще балотується від партії "Слуга народу": перша п'ятірка

      зеленський слуга народу
      Список партії "Слуга народу"

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Парламентські вибори 2019 Віктор Медведчук Слуга народу Австрія Новини нерухомості світу Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
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