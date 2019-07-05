Кум Медведчука балотується до Ради від партії "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" продовжує вражати своїми претендентами на мандати у Верховній Раді. Стало відомо, що кандидатом у депутати від президентської партії є Андрій Холодов – кум одіозного Віктора Медведчука, який пов'язаний з Путіним.

Він йде у парламент під прохідним номером – 22, передають "Схеми".

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Кандидат у нардепи Андрій Холодов вказаний у списках "Слуги народу", як підприємець і благодійник.

Окрім того, його дружина – Катерина Шаховська – дизайнерка весільних суконь. Вона забула вказати у своїй декларації салон суконь у Відні (зазначила лише інформацію, що продає свої дизайнерські речі в Україні) та маєток в Австрійській столиці, вартістю у 6 мільйонів євро.



Віктор Холодов з дружиною Катериною

Будинок розташований у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.



Будинок Холодова у Відні

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Список партії "Слуга народу"

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.