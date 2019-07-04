Партія Зеленського втрачає рейтинг: експерт назвав причини

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партія "Слуга народу" продовжує втрачати популярність. На початку червня політсилу Зеленського готові були підтримати 48,2% українців, зараз про це заявили лише 42,3%.

Політичний експерт Олег Саакян в ефірі 24 каналу розповів, що партія "Слуга народу" досягла своєї вершини. Партія вичерпала весь потенціал, який ще міг бути до зростання.

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За його словами, причиною падіння рейтингу "Слуги народу" можуть бути останні заяви, які звучали від Ігоря Коломойського, якого у інформаційному просторі так чи інакше пов'язують зі Зеленським, а також заяви глави Офісу Президента Андрія Богдана.

"Це створює ситуацію, коли вони втрачають. Будь-яка діяльність партії "Слуга народу" має бути направлена і вона направлена на те, щоб рухатись та стояти. В цій ситуації немає іншого виходу, окрім як заморожувати цю стагнацію і намагатись її зупинити, але вона так чи інакше буде продовжуватись", – пояснив експерт.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Які партії можуть пройти до Верховної Ради? На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", "Голос", та ВО "Батьківщина". Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня – 3 липня 2019 року.



У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради (дані "Рейтингу")

Дивіться повне інтерв'ю з політичним експертом Олегом Саакяном: