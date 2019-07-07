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      ЦВК повідомила "Слугу народу" про подвійне громадянство 4 кандидатів: відомі прізвища

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      "Слугу народу" повідомили про імовірні порушення 4 кандидатів від партії
      "Слугу народу" повідомили про імовірні порушення 4 кандидатів від партії / glavcom.ua

      ЦВК направила партії "Слуга народу" лист з інформацією про можливе подвійне громадянство та інші життєві обставини 4 кандидатів у народні депутати від політсили.

      Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко розповів, що йдеться про кандидатів Куницького, Холодова, Божика та Соколова, пише "Українська правда".

      До слова: Жадан обурився через заяву кандидата "Слуги народу" Куницького про "російський Крим"

      • Олександр Куницький – кандидат у 169-му одномандатному округу (місто Харків);
      • Андрій Холодов – №22 у списку партії "Слуга народу";
      • Валерій Божик – кандидат у 204-му одномандатному округу (Чернівецька область);
      • Михайло Соколов – №99 у списку партії "Слуга народу".

      Слуга народу, кандидати
      Топ-5 кандидатів "Слуги народу" на вибори до ВР / інфографіка 24 каналу

      Радченко пояснив, що у ЦВК інформація про ймовірні порушення кандидатів з'явилась завдяки повідомленням громадськості та представників ЗМІ.

      Цю інформацією ми передали партії. Все решта – політична відповідальність "Слуги народу". Хай розбираються. ЦВК не має компетенції перевіряти законність набуття чи позбавлення громадянства,
      – підкреслив заступник голови комісії.

      Він також повідомив, що не вся отримана Центральною виборчою комісією інформація стосується саме подвійного громадянства. Втім, Радченко так і не зміг пояснити, які саме порушення виявили у кожного з кандидатів.

      До слова, "Слуга народу" уже повідомила про виключення зі складу партії Михайла Соколова.

      Зауважимо, партії та кандидати можуть знятися з виборчих перегонів до 8 липня.

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      Головні дати парламентських виборів / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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