ЦВК повідомила "Слугу народу" про подвійне громадянство 4 кандидатів: відомі прізвища

ЦВК направила партії "Слуга народу" лист з інформацією про можливе подвійне громадянство та інші життєві обставини 4 кандидатів у народні депутати від політсили.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко розповів, що йдеться про кандидатів Куницького, Холодова, Божика та Соколова, пише "Українська правда".

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Олександр Куницький – кандидат у 169-му одномандатному округу (місто Харків);

– кандидат у 169-му одномандатному округу (місто Харків); Андрій Холодов – №22 у списку партії "Слуга народу";

– №22 у списку партії "Слуга народу"; Валерій Божик – кандидат у 204-му одномандатному округу (Чернівецька область);

– кандидат у 204-му одномандатному округу (Чернівецька область); Михайло Соколов – №99 у списку партії "Слуга народу".



Топ-5 кандидатів "Слуги народу" на вибори до ВР / інфографіка 24 каналу

Радченко пояснив, що у ЦВК інформація про ймовірні порушення кандидатів з'явилась завдяки повідомленням громадськості та представників ЗМІ.

Цю інформацією ми передали партії. Все решта – політична відповідальність "Слуги народу". Хай розбираються. ЦВК не має компетенції перевіряти законність набуття чи позбавлення громадянства,

– підкреслив заступник голови комісії.

Він також повідомив, що не вся отримана Центральною виборчою комісією інформація стосується саме подвійного громадянства. Втім, Радченко так і не зміг пояснити, які саме порушення виявили у кожного з кандидатів.

До слова, "Слуга народу" уже повідомила про виключення зі складу партії Михайла Соколова.

Зауважимо, партії та кандидати можуть знятися з виборчих перегонів до 8 липня.



Головні дати парламентських виборів / інфографіка 24 каналу