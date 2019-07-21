00:11
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На виборчій дільниці у Лук'янівському СІЗО виявлено нестачу бюлетенів: як голосували ув'язнені

      521 Читать новость на русском
      Денісова виявила порушення виборчих прав у Лук'янівському СІЗО
      Денісова виявила порушення виборчих прав у Лук'янівському СІЗО / dt.ua

      Уповноважена з прав людини Людмила Денісова виявила порушення виборчих прав у Лук'янівському СІЗО. Зокрема, на одній з дільниць встановлено факт нестачі бюлетенів.

      Зафіксовано, що на дільниці не вистачало одразу 80 бюлетенів, розповіла Людмила Денісова.

      Цікаво: Парламентські вибори – 2019: що відомо про порушення

      Також встановлено, що на одній зі спецдільниць члени комісії видавали бюлетені для голосування в мажоритарному виборчому окрузі засудженим та особам взятим під варту, виборча адреса яких перебуває поза межами відповідного округу.

      Натомість у СІЗО усунули деякі порушення, зафіксовані під час президентських виборів. Зокрема, у СІЗО створили три спеціальні виборчі дільниці замість однієї, як це було під час президентських виборів.

      Також у порівнянні з минулими нашими візитами, цього разу було забезпечено право проголосувати утримуваним, які самостійно не могли переміщатися,
      – зазначила Людмила Денісова.

      Парламентські вибори, партії
      Партії, які беруть участь у парламентських виборах / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
      22 липня
      14567
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 514
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2628
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2019
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      365
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук