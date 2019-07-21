На виборчій дільниці у Лук'янівському СІЗО виявлено нестачу бюлетенів: як голосували ув'язнені

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова виявила порушення виборчих прав у Лук'янівському СІЗО. Зокрема, на одній з дільниць встановлено факт нестачі бюлетенів.

Зафіксовано, що на дільниці не вистачало одразу 80 бюлетенів, розповіла Людмила Денісова.

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Також встановлено, що на одній зі спецдільниць члени комісії видавали бюлетені для голосування в мажоритарному виборчому окрузі засудженим та особам взятим під варту, виборча адреса яких перебуває поза межами відповідного округу.

Натомість у СІЗО усунули деякі порушення, зафіксовані під час президентських виборів. Зокрема, у СІЗО створили три спеціальні виборчі дільниці замість однієї, як це було під час президентських виборів.

Також у порівнянні з минулими нашими візитами, цього разу було забезпечено право проголосувати утримуваним, які самостійно не могли переміщатися,

– зазначила Людмила Денісова.



Партії, які беруть участь у парламентських виборах / інфографіка 24 каналу