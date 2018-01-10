13:36
10 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ
Вєсті Кремля
21:48, 9 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
20:08, 9 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

На Волині мітингувальники заблокували трасу до кордону з Польщею

11:03, сьогодні 1807 Читать новость на русском
Протест проти нових митних правил
Протест проти нових митних правил / Прес-служба поліції Волинської області

У середу, 10 січня, на Волині близько 70 осіб перекрили дорогу до міжнародного прикордонного пункту "Ягодин". Таким чином люди протестують проти нових митних правил.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

"… розпочалася акція протесту. Її мета – висловлення невдоволення внесенням змін у Податковий кодекс України щодо встановлення нових митних правил на ввезення товарів в Україну", – мовиться у повідомленні поліції.

Читайте також: Скандальний закон про ввезення товарів в дії: що відбувається на кордоні

Правоохоронці уточнили, що акція розпочалася о 9:10 поблизу села Старовойтове Любомльського району. Люди шляхом безперервного руху пішохідним переходом частково обмежили рух транспорту на міжнародній трасі Київ - Ковель - Ягодин.

Громадську безпеку охороняють понад 40 поліцейських.

До слова, напередодні повідомлялося, що 10 січня активісти запланували блокувати дороги, що ведуть до пунктів пропуску через держкордон України для автомобільного сполучення, розташованих на Львівщині, зокрема, Рава-Руська - Гребенне, Краковець – Корчова та Шегині - Медика.

Теги: Новини України Державна митна служба Державна фіскальна служба Законодавство Польща Луцьк протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
сьогодні, 12:49 Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
927
Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
сьогодні, 12:43 Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
868
Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
сьогодні, 11:29 Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
4204
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
"Укрпошта" запроваджує нові тарифи з 2018 року
12 грудня 2017 , 14:20
Загибель Ноздровської: у поліції розповіли про перебіг розслідування
 2 січня , 12:33
Єнс Столтенберг продовжуватиме очолювати НАТО до 2020 року
 12 грудня 2017 , 19:17
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук