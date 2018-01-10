На Волині мітингувальники заблокували трасу до кордону з Польщею

У середу, 10 січня, на Волині близько 70 осіб перекрили дорогу до міжнародного прикордонного пункту "Ягодин". Таким чином люди протестують проти нових митних правил.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

"… розпочалася акція протесту. Її мета – висловлення невдоволення внесенням змін у Податковий кодекс України щодо встановлення нових митних правил на ввезення товарів в Україну", – мовиться у повідомленні поліції.

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Правоохоронці уточнили, що акція розпочалася о 9:10 поблизу села Старовойтове Любомльського району. Люди шляхом безперервного руху пішохідним переходом частково обмежили рух транспорту на міжнародній трасі Київ - Ковель - Ягодин.

Громадську безпеку охороняють понад 40 поліцейських.

До слова, напередодні повідомлялося, що 10 січня активісти запланували блокувати дороги, що ведуть до пунктів пропуску через держкордон України для автомобільного сполучення, розташованих на Львівщині, зокрема, Рава-Руська - Гребенне, Краковець – Корчова та Шегині - Медика.