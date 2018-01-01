На Закарпатті Діди Морози-патрульні зупиняли авто та вручали водіям смачні "покарання"
18:35, сьогодні 347 Читать новость на русском
На дорогах Закарпаття патрульні, переодягнені в Дідів Морозів та Снігурочок, безпідставно зупиняли водіїв та дарували їм смаколики.
Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева у Facebook.
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Таку символічну акцію закарпатські патрульні провели, аби привітати водіїв на дорогах.
"На дорогах Закарпаття із самого ранку сьогодні, 1 січня, Дід Мороз, Снігурочка та їх помічники патрульні "безпідставно" зупиняли водіїв в Ужгороді, щоб привітати їх з Новим роком. Крім вітань, усі отримали "покарання" у вигляді смаколиків", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, правоохоронці привітали українців із Новим Роком та побажали здійснення усіх мрій.
Джерело: 24 Канал
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