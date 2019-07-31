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      На Закарпатті відкриють додатковий пішохідний перехід на кордоні з Польщею

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      Кордон України та Польщі
      Кордон України та Польщі / Фото з відкритих джерел

      На кордоні України та Польщі у серпні протягом трьох днів, з 8 по 10 серпня, працюватиме додатковий пішохідний пункт пропуску.

      Відкриють його з нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

      Читайте також: Українці масово скуповують нерухомість у Польщі: промовисті цифри

      "8 – 10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня – Волосате" на українсько-польському кордоні" – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що перетинати державний кордон у цьому пункті пропуску можуть і пішоходи, і велосипедисти.

      Скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, можна буде з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону дозволяється за біометричним паспортом або Шенгенською візою.

      Зазначимо, з 1 липня 2019 року піднялася ціна на оформлення закордонного біометричного паспорту та внутрішньої ID-картки. Нововведення мають поповнити місцеві бюджети на 200 мільйонів гривень.

      Нова вартість оформлення біометричного паспорту:

      • до 20 робочих днів – 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки)
      • до 10 робочих днів – 1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки)

      Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Новини Закарпаття Держприкордонслужба
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