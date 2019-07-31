На Закарпатті відкриють додатковий пішохідний перехід на кордоні з Польщею

На кордоні України та Польщі у серпні протягом трьох днів, з 8 по 10 серпня, працюватиме додатковий пішохідний пункт пропуску.

Відкриють його з нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

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"8 – 10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня – Волосате" на українсько-польському кордоні" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перетинати державний кордон у цьому пункті пропуску можуть і пішоходи, і велосипедисти.

Скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, можна буде з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону дозволяється за біометричним паспортом або Шенгенською візою.

Зазначимо, з 1 липня 2019 року піднялася ціна на оформлення закордонного біометричного паспорту та внутрішньої ID-картки. Нововведення мають поповнити місцеві бюджети на 200 мільйонів гривень.

Нова вартість оформлення біометричного паспорту:

до 20 робочих днів – 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки)

до 10 робочих днів – 1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки)

Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.