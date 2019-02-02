На Запоріжжі введено в експлуатацію перші сім турбін Приморської вітрової електростанції

У Запорізькій області запрацювали перші сім з 26 черг Приморської вітрової електростанції. Було введено 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, та10-й пусковий комплекси. Потужність однієї вітрової турбіни складає 3,8 МВт.

Про це повідомив Мінрегіон на офіційному сайті.

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Зазначається, що після запуску усіх 26-ти турбін загальна потужність Приморської ВЕС складе 200 Мегават.

Будівництво кожної черги передбачає встановлення однієї турбіни, прокладання кабельних ліній 35 кіловат та кабельних ліній управління пожежною сигналізацією. Потужність однієї вітрової турбіни складає 3,8 мегават.



Турбіна Приморської ВЕС // Мінрегіон

Цікаво, що на ВЕС буде використана інноваційна технологія "цифрова підстанція". Це перший такий проект із застосуванням ЦПС в Україні.

"Цифрова підстанція" дозволяє провести оцінку стану обладнання у режимі реального часу, а також автоматично реагувати на пошкодження та збої. Це спрощує та виводить на новий рівень технічне обслуговування підстанції, здійснюючи його за станом, а не у плановому режимі.

Дивіться відео: будівництво Приморської ВЕС

Що відомо про Приморську вітрову електростанцію?Вітрова електростанція в Україні, яка будується поблизу міста Приморськ у Запорізькій області. Тут до 2020 року планують запустити у роботу дві вітроелектростанції – Приморську ВЕС-1 та Приморську ВЕС-2 загальною встановленою потужністю 200 Мегават. На Приморській ВЕС планується встановити 52 вітротурбіни 3-мегаватного класу виробництва компанії General Electric. За підрахунками станція віддаватиме 680 мільйонів КВт/год "зеленої" електроенергії на рік.