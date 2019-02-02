02:53
2 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пугачова просить 40 мільйонів допомоги. Розслідування 60-річної давнини
      Вєсті Кремля
      21:10, 1 лютого
      Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію
      Вєсті.UA
      20:13, 1 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      На Запоріжжі введено в експлуатацію перші сім турбін Приморської вітрової електростанції

      38 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      У Запорізькій області запрацювали перші сім з 26 черг Приморської вітрової електростанції. Було введено 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, та10-й пусковий комплекси. Потужність однієї вітрової турбіни складає 3,8 МВт.

      Про це повідомив Мінрегіон на офіційному сайті.

      Читайте також: Смарт-лічильники: як економити на електроспоживанні

      Зазначається, що після запуску усіх 26-ти турбін загальна потужність Приморської ВЕС складе 200 Мегават.

      Будівництво кожної черги передбачає встановлення однієї турбіни, прокладання кабельних ліній 35 кіловат та кабельних ліній управління пожежною сигналізацією. Потужність однієї вітрової турбіни складає 3,8 мегават.

      ВЕС, енергетика,
      Турбіна Приморської ВЕС // Мінрегіон

      Цікаво, що на ВЕС буде використана інноваційна технологія "цифрова підстанція". Це перший такий проект із застосуванням ЦПС в Україні.

      "Цифрова підстанція" дозволяє провести оцінку стану обладнання у режимі реального часу, а також автоматично реагувати на пошкодження та збої. Це спрощує та виводить на новий рівень технічне обслуговування підстанції, здійснюючи його за станом, а не у плановому режимі.

      Дивіться відео: будівництво Приморської ВЕС

      Що відомо про Приморську вітрову електростанцію?Вітрова електростанція в Україні, яка будується поблизу міста Приморськ у Запорізькій області. Тут до 2020 року планують запустити у роботу дві вітроелектростанції – Приморську ВЕС-1 та Приморську ВЕС-2 загальною встановленою потужністю 200 Мегават. На Приморській ВЕС планується встановити 52 вітротурбіни 3-мегаватного класу виробництва компанії General Electric. За підрахунками станція віддаватиме 680 мільйонів КВт/год "зеленої" електроенергії на рік.

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Мінрегіон Енергетика Відновлювана енергетика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сьогодні , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 251
      Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Україну
      1 лютого , 22:24 Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Україну
      2272
      Хто веде популістів до влади?
      1 лютого , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 860
      Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      1 лютого , 21:00 Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      Наталя Боднар 276
      Кремль дестабілізує Європу
      1 лютого , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 1118
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук