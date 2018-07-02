На Житомирщині затримали військового, який крав деталі бойових машин

Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону разом із слідчими слідчого відділу Радомишльського відділу поліції затримали військовослужбовця-контрактника, який крав деталі бойових машин.

Військового затримали 27 червня, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

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"Встановлено, що упродовж двох тижнів червня 2018 вказаний військовослужбовець – майстер майстерні однієї з військових частин, розташованої у селищі міського типу Городок Радомишльського району, маючи вільний доступ до бойової техніки, яку він обслуговував, демонтував та викрав з бойової машини 9А330 "Тор" блоки з електронними платами та елементи плат, які містять дорогоцінні метали – срібло, золото та платину", – йдеться в повідомлені.

Сума збитків буде встановлена після проведення експертизи.

У Генпрокуратурі повідомляють, що під час проведення першочергових слідчих дій викрадене майно було знайдене та повернуте і наразі спеціалісти відновлюють бойовий комплекс.