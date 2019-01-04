На злодієві шапка горить – "Батьківщина" про заклик президента до чесних виборів

Офіційний старт президентської виборчої кампанії нинішній глава держави вирішив ознаменувати, на перший погляд, цілком шляхетним – гідним справжнього демократа – закликом.

Петро Порошенко просить усіх кандидатів на найвищу державну посаду та усі політичні сили власним прикладом "встановити гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення".

Та чому ж тоді ніхто в країні не вірить у щирість гаранта, вважаючи його слова банальною спробою політика, який геть втратив довіру виборців, вкотре їх ошукати та будь-що залишитися при владі?

За час свого президентства Петро Порошенко не раз доводив, що заради власних інтересів із легкістю готовий поступатися добробутом громадян та майбутнім держави. Що вже казати про цінності та свободи, які Петро Олексійович завжди проповідував, ніколи не сповідуючи.

Нинішній глава держави швидко второпав, що влада, яка не дбає про народ, може триматися лише на обмані та силі. Застосування адмінресурсу та використання підконтрольних силовиків для тиску на опонентів, залякування бюджетників та банальний підкуп – ось справжні цінності, на які робить ставку нинішній режим. Аби потім легалізувати потрібний результат за допомогою лояльних ЗМІ та ЦВК.

Вибори до ОТГ, результатами яких зухвало намагалися маніпулювати представники БПП, якнайкраще засвідчили, що президент Порошенко у своєму прагненні зберегтися при владі мало чим відрізняється від президента Януковича. І обкатані на місцевих перегонах "чесні" стандарти влада використовуватиме і під час президентських.

Особливий цинізм полягає ще й в тому, що "захистити вибори від гібридних викликів" просить людина, яка намагалася використати війну як інструмент для зриву перегонів! І лише спільна і своєчасна реакція українського суспільства та по-справжньому відданих демократичним цінностям політичних сил вкупі із жорсткою позицією західних лідерів не дозволили йому це зробити. Розуміючи, що 5 років бездарного управління не залишили нинішньому президенту шансів не те, що на переобрання, а й на вихід до другого туру. Тож його технологи нині активно готують ґрунт для масштабних фальсифікацій, традиційно прикриваючи це пишномовною патетикою. Так само, як бізнес на крові – закликами до патріотизму.

Але жодні "фішки" – надто такі примітивні – Петру Порошенку більше не допоможуть!

"Батьківщина" не раз доводила, що має надійні механізми протидії зловживанням влади. Ми захистили і не дали сфальшувати результати виборів до ОТГ, ми захистимо вибір українців на президентських перегонах.

Петру Олексійовичу варто облишити марні ілюзії і не тішити себе надіями на другий термін. Та з честю бодай піти з посади, працювати на якій гідно не вийшло.

І не ганьбити велику державу криками "тримай злодія", надто коли на тобі горить шапка.

Хай правда переможе!