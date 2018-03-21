Набережна Одеси вкрилась кригою: неймовірні фото аномальної весни
Через мокрий сніг з дощем вулиці Одеси перетворились на суцільний каток. Набережна біля Чорного моря також вкрилася кригою.
"Крижаною" кіркою покриті дерева, поручні, лавки та інше. Узбережжя Одеси і пірси також скрижаніла.
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Міська мерія просить людей максимально обмежити пересування по місту, поки не випогодиться. Низка місцевих ЗМІ публікують фото крижаної пастки, у якій опинилося місто.
Джерело: 24 Канал
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