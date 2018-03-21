Набережна Одеси вкрилась кригою: неймовірні фото аномальної весни

Через мокрий сніг з дощем вулиці Одеси перетворились на суцільний каток. Набережна біля Чорного моря також вкрилася кригою.

"Крижаною" кіркою покриті дерева, поручні, лавки та інше. Узбережжя Одеси і пірси також скрижаніла. Читайте також: Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео Міська мерія просить людей максимально обмежити пересування по місту, поки не випогодиться. Низка місцевих ЗМІ публікують фото крижаної пастки, у якій опинилося місто.