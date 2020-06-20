Новим міністром захисту довкілля та природних ресурсів став Роман Абрамовський. А проти компанії "Київгідромонтаж", мажоритарним акціонером якої є його дружина, НАБУ розпочало кримінальне провадження. Сам Абрамовський раніше був членом наглядової ради цього підприємства

НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо завдання збитків державному підприємству "Укрводшлях" під час ремонту Канівського судноплавного шлюзу. Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший", який виходить на 24 каналі).

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В рамках провадження досліджуються дії службових осіб "Укрводшлях" та "Київгідромонтаж". Однак поки у вказаному провадженні жодній особі повідомлення про підозру не здійснювалось.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 79% акцій ПАТ "Київгідромонтаж" належить Світлані Юрченко – дружині Романа Абрамовського. Саме вона вказана як кінцевий бенефіціарний власник компанії за даними YouControl. Щодо Романа Абрамовського, то він був членом наглядової ради підприємства, проте навесні 2019 року припинив свої повноваження.

В чому суть справи

Компанія "Київгідромонтаж" виграла тендер державного підприємства "Укрводшлях" на ремонт Канівського судноплавного шлюзу вартістю 20,9 мільйона гривень. Компанія мала замінити ворота цієї гідротехнічної споруди на Дніпрі, через яку проходять судна.

Гроші фірма отримала, але зрештою роботи не виконала, аргументуючи це тим, що "Укрводшлях" не надав дозволу на виконання будівельних робіт. Натомість "Укрводшлях" запевняв, що вказані роботи є "капітальним ремонтом", а не будівництвом, посилаючись на висновок ДП "Укрдержбудекспертиза".

Справу розглядали у Господарському суді, де "Укрводшлях" вимагав стягнути штрафні санкції (майже 595 тисяч гривень) з "Київгідромонтаж" за неналежне виконання договору. Проте суд відхилив позов. Це було в жовтні 2018 року. "Укрводшлях" не став подавати апеляцію на це рішення.

Тепер же 21 січня 2020 року детекиви НАБУ розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України "Зловживання владою або службовим становищем".

У 2019 році державне підприємство оголосило новий тендер, в якому перемогла інша фірма, яка отримала 19,5 мільйонів гривень на ці ж роботи, і на червень 2020 року заплановане відкриття Канівського судноплавного шлюзу, який був заблокований понад два роки.

Реакція Абрамовського

Сам Абрамовський в коментарі журналістам повідомив, що йому нічого не відомо про кримінальне провадження НАБУ щодо компанії його дружини.