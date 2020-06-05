Міський голова Одеси Геннадій Труханов вкотре звинуватив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у "політичному замовленні" і назвав нову справу проти нього щодо недостовірного декларування надуманою.

Про це чиновник розповів в ексклюзивному коментарі кореспонденту сайту 24 каналу Катерині Петренко.

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НАБУ завершило досудове розслідування щодо внесення недостовірної інформації мером Одеси до своєї декларації за 2017 рік. За версією слідства, Труханов знову не розповів правди про майно ексдружини Тетяни Колтунової. Він "забув" задекларувати квартиру, два паркомісця, дачу, елінг, нежитлову нерухомість, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках на загальну суму в 16,3 мільйона гривень.

А мав би декларувати, бо пов'язаний спільним побутом, має обов'язки сімейного характеру і взагалі розлучився фіктивно, аби приховати реальні статки, переконані детективи.

Як на цю справу відреагував Труханов

"Я виграю цю справу, бо її не існує. Вона надумана відпочатку. Як вона організовувалась, так і лусне. Це політичне замовлення", – переконаний Труханов.

Він додав, що перед подачею декларації консультувався з юристами.

"Я не ховався. Якби ми жили разом, навіщо мені не декларувати Колтунову? Я консультувався з юристами. Сказав, що ось моя дружина, ми з нею розлучились... Я маю на увазі, колишня дружина, з якою розлучились. Спитав, чи треба мені декларувати її майно. Пояснили, що ні. Те, що зараз відбувається – знущання з людей. Знаючи можливості, я міг би вказати її у своїй декларації, а вона б написала письмову відмову від своїх даних. То навіщо мені вигадувати якісь схеми?" – висловився Труханов.

Також мер Одеси вважає, що проти нього продовжують "політичне переслідування", яке, нібито, активізувалось перед місцевими виборами. Проте закінчення досудового розслідування у цій справі й подальше слухання в суді – не є підставою для зняття його кандидатури з виборів. Труханова можуть позбавити права обіймати посаду міського голови до трьох років лише у разі винесення обвинувального вироку.

Варто додати, що Труханов може уникнути покарання за недостовірне декларування, якщо вирок у цій справі не винесуть до березня 2021 року. Оскільки йому інкримінують злочин невеликої тяжкості, через три роки після його вчинення до кримінальної відповідальності притягнути особу неможливо.

"Не дочекається ніхто, аби я пішов з посади. Навіть хай не хвилюються. Я впевнений у виправдальних вироках завжди по всіх справах, які були, є і будуть", – випалив мер.

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Що говорять в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Натомість прокурор САП Олександр Омельченко переконує: унеможливлюватимуть затягування з боку адвокатів.

"У справі 30 томів. Докази збирались з весни 2019 року. Якщо після завершення досудового розслідування і надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження сторона захисту зловживатиме правом на ознайомлення і затягуватиме, прокурор звертатиметься до слідчого судді Вищого антикорупційного суду для обмеження термінів для ознайомлення", – прокоментував Омельченко.

Які ще є справи проти Труханова

Нагадаємо, у Антикорсуді слухається ще одна справа Труханова щодо недостовірного декларування за 2015-2016 роки на суму 52 мільйони гривень. Вона близька до вироку, але навесні цього року вже настав термін давності. Тому Труханов уникне покарання по цих епізодах, навіть якщо суд визнає його винним.

Утім, закриття справи за строками не означає, що особа необгрунтовано підозрювалася в злочині. Труханов не зможе скористатися правом на відшкодування.

Але не декларуванням єдиним. Апеляційна палата Антикорсуду займається третьою резонансною справою Труханова щодо ймовірної корупційної афери з "Краяном". За версією слідства, він та низка фігурантів заволоділи 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси шляхом купівлі у 2016 році заводу-банкроту за завідомо вдвічі завищеною ціною.

У скарзі антикорупційні прокурори вимагають скасувати виправдальний вирок і повернути справу на новий розгляд у ВАКС. Проте з жовтня 2019-го розгляд по суті досі не почався через системне затягування адвокатів та відкладення розгляду через хвороби обвинувачених. Очевидно, що можливе скасування виправдального вироку перед місцевими виборами може вилитись Труханову у суттєві електоральні втрати.