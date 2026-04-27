НАБУ заявило про викриття на хабарі працівників СБУ

Детективи антикорупційних органів України 27 квітня затримали на гарячому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області та його підлеглого під час одержання хабаря в сумі 55 тисяч доларів.

Про таке поінформували в НАБУ. Подробиці справи також надали в САП.

Що кажуть в НАБУ про викриття хабарництва у Службі безпеки?

За версією слідства, посадовці діяли через посередника – адвоката – та вимагали від підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди про визнання вини й закриття кримінального провадження щодо його компанії.

У САП уточнили, що йдеться нібито про домовленість визнання винуватості у вчиненні злочину, що стосується здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання в Росію обладнання через підставні фірми в Казахстані.

Підозрюваних затримали під час отримання другого траншу в розмірі 55 тисяч доларів. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.



НАБУ та САП затримали співробітника СБУ / Фото НАБУ

24 Канал намагається отримати від представників СБУ офіційний коментар щодо ситуації.

СБУ нещодавно затримала співробітника НАБУ на в'їзді в Суми: які подробиці ситуації?

15 березня в НАБУ повідомили, що їхнього співробітника затримали представники Служби безпеки України на блокпості при в'їзді до Сум. У СБУ пояснили, що чоловік викликав підозру та підлягав додатковій перевірці.

За їхніми даними, він є уродженцем тимчасово окупованих територій, не зміг чітко назвати місце роботи, а для ідентифікації показав лише сторінку в застосунку Дія. Крім того, під час перевірки контактів у нього знайшли кілька номерів, зареєстрованих у Росії.

Водночас у НАБУ назвали затримання безпідставним, наголосивши, що співробітник пройшов усі необхідні перевірки перед призначенням, зокрема поліграф.

Вже наступного дня, як повідомило Суспільне, затриманого відпустили.

Як загострювалася взаємодія між інстанціями?

У липні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна система України має працювати без російського впливу, а НАБУ і САП потребують "очищення". Він також наголосив на необхідності розслідувати давні справи, захистити інформацію та забезпечити прозорість правосуддя.

Тоді співробітники СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора провели близько 70 обшуків щодо працівників НАБУ. Зокрема, одного зі співробітників затримали за підозрою у зв'язках із російськими спецслужбами.