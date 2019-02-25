НАБУ передало до суду справу про розкрадання 2 мільйонів гривень, виділених на армію

Національне антикорупційне бюро передало до суду справу щодо розкрадання 2 мільйонів гривень, які виділили на бліндажі для 128 гірсько-піхотної бригади.

Бліндажі все ж звели на передовій, але з непридатних для цього маретіралів, йдеться на сайті НАБУ.

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А все через те, що екс-начальниця управління капітального будівництва Закарпатської Облдержадміністрації внесла зміни в кошторисну документацію. І завдала збитків Міноборони на 2 мільйони гривень. Чиновницю підозрюють у зловживанні владою.

Справу почали розслідувати понад рік тому, після того як генпрокурор відвідав військових в зоні АТО та побачив стан бліндажів.