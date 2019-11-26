НАБУ проводить обшуки в будівлі поліції Львівської області: причина
Національне антикорупційне бюро України 26 листопада здійснює обшуки у приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській області. Мовиться про справу щодо зловживань посадовців МВС у сфері будівництва житла для поліцейських.
Обшуки санкціоновані, переконують детективи НАБУ на офіційній сторінці у фейсбуці.
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Обшуки – частина кримінального провадження, у рамках якого детективи розслідують ймовірні зловживання посадовців МВС у Львівській області. Зловживання стосуються будівництва житла для правоохоронців. Слідство триває з липня 2019 року.
"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити", – відповіли в НАБУ на запитання про деталі справи, посилаючись на таємницю слідства. У поліції ситуацію наразі не коментують взагалі.
Зауважимо, останніми днями навколо Львова відбуваються активні політичні та юридичні події:
► 21 листопада прокурори САП вручили підозру міському голові Львова Андрію Садовому (у підозрі мовиться про продаж містом землі, яка начебто не належала Львову).
► Того ж дня Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову управління СБУ у Львівській області: ним став 50-річний генерал-майор Юрій Гончаров.
► І того ж дня, 21 листопада, Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру відкрити справу проти Андрія Садового за позовом Віктора Медведчука, одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" та кума Путіна.