НАБУ проводить обшуки в будівлі поліції Львівської області: причина

Національне антикорупційне бюро України 26 листопада здійснює обшуки у приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській області. Мовиться про справу щодо зловживань посадовців МВС у сфері будівництва житла для поліцейських.

Обшуки санкціоновані, переконують детективи НАБУ на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Обшуки – частина кримінального провадження, у рамках якого детективи розслідують ймовірні зловживання посадовців МВС у Львівській області. Зловживання стосуються будівництва житла для правоохоронців. Слідство триває з липня 2019 року.

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити", – відповіли в НАБУ на запитання про деталі справи, посилаючись на таємницю слідства. У поліції ситуацію наразі не коментують взагалі.

Зауважимо, останніми днями навколо Львова відбуваються активні політичні та юридичні події:



► 21 листопада прокурори САП вручили підозру міському голові Львова Андрію Садовому (у підозрі мовиться про продаж містом землі, яка начебто не належала Львову).



► Того ж дня Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову управління СБУ у Львівській області: ним став 50-річний генерал-майор Юрій Гончаров.



► І того ж дня, 21 листопада, Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру відкрити справу проти Андрія Садового за позовом Віктора Медведчука, одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" та кума Путіна.