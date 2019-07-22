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      НАБУ взялося за "міст Кличка": через розтрату коштів відкрили справу

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      НАБУ відкрило справу щодо "мосту Кличка"
      НАБУ відкрило справу щодо "мосту Кличка" / Власне фото 24 канал

      Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва відомого "мосту Кличка" в Києві.

      Так, з'ясувалося, що працівники КП "Інженерний центр" не провели архітектурний конкурс, попри вимоги законодавства, передає Bihus.Info.

      Важливо! На "мосту Кличка" утворилась велика тріщина: фото, відео

      Зазначимо, що журналісти видання "Наші гроші" встановили, що міст між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" збудували з численними порушеннями законодавства. Зокрема:

      1. Державна архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво, хоча замовник не мав всіх необхідних документів.
      2. Вже після отримання дозволу проект було змінено, внаслідок чого вартість зросла на 100 мільйонів гривень.
      3. Архітектурного конкурсу на проект мосту так і не відбулось, а замовлення віддали фірмі, яка пов'язана з Віталієм Кличком.

      Раніше представники КМДА позиціонували міст як результат конкурсу 2013 року, але після скандалу зі швейцарськими архітекторами, які заявили, що українці звели міст за їхнім проектом, у КМДА офіційно визнали порушення закону: ніякі ідеї чи концепції учасників конкурсу 2013 року не використовувалися, а будівництво відбувається за власною концепцією ТОВ "Проектні Системи ЛТД".

      Після публікації журналісти звернулись до юристів Bihus.Info, а ті повідомили Національне антикорупційне бюро України про ознаки ймовірного правопорушення, передбаченого статтею 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

      НАБУ відкрило справу щодо
      НАБУ відкрило справу щодо "мосту Кличка"

      Такі порушення караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини України Корупція Журналісти Новини Києва НАБУ Міст Кличка Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 канал
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