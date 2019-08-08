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      НАБУ затримало топ-чиновника у справі "Роттердам+", – ЗМІ

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      Володимир Євдокімов – керівник ДП "Оператор ринку"
      Володимир Євдокімов – керівник ДП "Оператор ринку" / reform.energy

      Національне антикорупційне бюро затримало директора Державного підприємства "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова.

      Євдокімова затримали у справі щодо формули "Роттердам +", пише "Економічна правда".

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      Видання стверджує, що підозри вже готові Дмитру Вовку та ще трьом працівникам НКРКЕП (Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ), а також двом топ-менеджерам ДТЕК (найбільший енергетичний холдинг України, що перебуває у власності Рената Ахметова).

      Коротко про справу НАБУ щодо формули "Роттердам+"

      НАБУ вже виконувало слідчі дії у справ "Роттердам+" – зокрема, обшукувало офіси інвестиційної групи ICU. Адже саме ця фірма придбала євробонди ДТЕК, які зросли у ціні на 60% якраз після ухвалення НКРЕКП формули "Роттердам+" (порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електроенергії).

      У НАБУ вважають, що ця схема "дозволила невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки". У ICU ж спростовують звинувачення: мовляв, усі операції були ринковими і здійснювалися у повній відповідності до чинного законодавства.

      Раніше співвласником і головою ради директорів ICU була Валерія Гонтарєва (саме її за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку). А ще саме в ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП. Тому НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові, вчиненій при затвердженні формули "Роттердам+".

      Хто такий Володимир Євдокимов?До 2014 року тривалий час працював у ДП "Енергоринок", у 2014-2017 роках був членом НКРЕКП, згодом – радником міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика і першого віце-прем'єра Володимира Кістіона.

      ДП "Оператор ринку" створили якраз на базі ДП "Енергоринок" (гуртового покупця та продавця електроенергії) за рішенням уряду від 17 квітня 2019 року – для забезпечення роботи нового гуртового ринку електроенергії, що стартував з 1 липня.

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      Теги: Новини України НАБУ Електроенергія Бізнес ICU
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